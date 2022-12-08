الديار – ابتسام شديد

تناولت مفاعيل المؤتمر الصحافي للنائب جبران باسيل وقالت لم تهدأ بعد مفاعيله وعلى الأرجح سوف تستمر ردود الفعل والتفسيرات له إلا إذا نجح حزب الله في تبريد حرارة الخلاف الذي بلغت شرارته تفاهم مار مخايل. وأضافت لم يكن منتظراً من رئيس تكتل لبنان القوي إلاّ أن يرفع مستوى خطابه لعدة عوامل أبرزها شد العصب المسيحي المتراخي من حوله بعد أزمة انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس ميشال عون، والمسألة الثانية متعلقة بعلاقة الثنائي ببعضه. من هنا تؤكد مصادر سياسية ان إعتراض باسيل أبعد وأكبر من جلسة حكومية بل كان مخططا له وجاء نتيجة طبيعية لارباك الأخير وتخبطه في الملفات الداخلية خصوصا انه بات على خصومات مع كل القوى السياسية إلا ان الأهم أنه جاء استباقا لما تردد في الساعات الماضية عن توجه فريق ٨ آذار للسير بترشيح فرنجية. من جهة أخرى فإن باسيل بهجومه على حزب الله عطل الرئاسة التي يرى أنها لا تجوز لمرشح له تمثيل نيابي ضعيف وأخذ المواجهة الى مكان اخر بافتعال الخلاف مع حزب الله الحليف الأساسي والوحيد المتبقي له داخليا، كما انه منع عقد أي جلسة حكومية بسبب الطعن الذي قدم بقرار الحكومة. أمّا من ناحية شد العصب في البيئة المسيحية من جهة التيار الوطني الحر، فباسيل في مؤتمره تحدث عن اللامركزية علماً أنّ هذا الطرح له أبعاد أخرى للفيدرالية خصوصا ان طرحها يستفز شريحة كبيرة من اللبنانيين وبالمقابل فإن الطرح متقدم لدى المسيحيين ويدغدغ مشاعر فئة كبيرة من الناس ترى فيه الحل الأنسب للخروج من المأزق والحالة الراهنة على خلفية الانهيار الكبير وشعور المسيحيين باستقواء الآخرين عليهم وانهم باتوا الطرف الضعيف في السلطة. بالمقابل تؤكد مصادر سياسية ان الأزمة بين التيار وحزب الله ليست الإشكالية الأولى ولن تكون الأخيرة كما قد تكون أزمة عابرة لن تطيح بالضرورة بتفاهم مار مخايل. كذلك وبالنسبة الى كثيرين فإن حزب الله منزعج ومستاء في الفترة الأخيرة من معاندات باسيل ومشاكساته التي باتت عبئا على فريق ٨ آذار ولا سيما تعطيل تأليف الحكومة والاستحقاق الرئاسي. وبغض النظر عما ستؤول إليه علاقة حليفي مار مخايل والمتوقع ان لا تتجه الى السقوط فالواضح ان الطرفين اليوم سيذهبان الى التمايز الإيجابي، فحزب الله سيحرص على الحفاظ على خصوصيته فلا يسير بالتبعية لباسيل فيما سيكون لرئيس التيار مقاربته السياسية "المعارضة" فلا يسير خلف خيارات حزب الله الرئاسية والسياسية بعد اليوم.