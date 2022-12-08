وكالة الأناضول

بريطانيا تدعو إلى تسهيل عمل البعثة الأممية بالحديدة اليمنية

غداة انفجار لغم أرضي في قافلة للبعثة، متسببا بإتلاف إحدى المركبات

دعت بريطانيا، الأربعاء، الأطراف اليمنية، إلى تسهيل عمل بعثة الأمم المتحدة "أونمها" في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم في حسابه على تويتر: "قلقون لرؤية الحادث الذي تعرض له موكب بعثة الأمم المتحدة ‎ في الحديدة". وأضاف: "الحادث يسلط الضوء على الطاعون الذي تشكله مخلفات الحرب على حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد". "تحث المملكة المتحدة على ضرورة قيام جميع الأطراف بتسهيل عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، واتخاذ خطوات لإزالة الألغام، أو تحديدها بوضوح"، أردف أوبنهايم.

والثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في بيان، تعرض قافلة تابعة لها لانفجار لغم في محافظة الحديدة ، ما أدى إلى إتلاف سيارة دون وقوع إصابات بشرية.

وتأسست "أونمها" بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع الحكومة والحوثيين اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وهذا الاتفاق تضمن صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وتفاهم لتهدئة القتال في محافظة تعز وفتح طرقها (جنوب غرب).

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الولايات المتحدة تنظر في طلب أوكرانيا تسليمها ذخائر عنقودية

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا للأسلحة العنقودية المحظورة من قبل أكثر من 100 دولة. واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الأربعاء إن أوكرانيا تطلب رؤوسا حربية وأسلحة للذخائر العنقودية لاستخدامها ضد القوات الروسية وسط عمليتها العسكرية الخاصة. وأضاف التقرير أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يدرسون هذا الطلب منذ عدة أشهر ولم يرفضوه بعد.

وقال التقرير إن السبب في عدم تلقي الطلب دعما كبيرا هو القيود القانونية التي فرضها الكونغرس الأمريكي على نقل الذخائر العنقودية الأمريكية. وقال أحد مساعدي الكونغرس لشبكة "سي إن إن" إن الذخائر العنقودية لن تساعد أوكرانيا على تحقيق مكاسب في ساحة المعركة.

وأضاف التقرير أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يدرسون هذا الطلب منذ عدة أشهر ولم يرفضوه بعد. وقال التقرير إن السبب في عدم تلقي الطلب دعما كبيرا هو القيود القانونية التي فرضها الكونغرس الأمريكي على نقل الذخائر العنقودية الأمريكية. وقال أحد مساعدي الكونغرس لشبكة "سي إن إن" إن الذخائر العنقودية لن تساعد أوكرانيا على تحقيق مكاسب في ساحة المعركة.