TL

وفي التاسعة أيضا لم تلد رئيسا جلسة اليوم النيابية قد تكون الأخيرة في العام الحالي في ضوء توجيه رئيس المجلس بوصلة العمل صوب الحوار وعليه فإما أن تتحول الجلسة العاشرة جلسة حوارية أو يصار الى التأجيل الى مطلع العام 2023.

المنار

بحث نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ ​الشيخ علي الخطيب​ في مقر المجلس، في زيارة وداعية مع السفير السوري في لبنان ​علي عبد الكريم علي​ في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، متمنيا للسفير "التوفيق في مهامه الجديدة منوهاً بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين والدولتين الشقيقتين".

nbn

موقف الرئيس بري يأتي في ظل ارتفاع منسوب الدعوات النيابية إليه لرعاية حوار حول الاستحقاق الرئاسي. وإذا كانت جلسة مجلس النواب التاسعة لم تختلف عن سابقاتها من حيث عدم النجاح في انتخاب رئيس للجمهورية إلا أنها حملت العديد من الرسائل والمفارقات والعناصر الجديدة معظم هذه الرسائل كتب بحبر المسار الذي ارتسم على مستوى العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

mtv

ما حصل الاسبوع الجاري لا يشكل عاملا مسهلا لوصول سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، بل يعزز احتمالين: اما وصول قائد الجيش العماد جوزف عون، او توافق معظم المكونات السياسية على اسم آخر لا يشكل استفزازا لأحد.

NTV

ان مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل الذي رأى أن لبنان ليس ميؤوسا منه، على الرغم من لمسه نوعا من الأسى حيال مجريات الوضع، والذي يجري جولة استطلاع غير رسمية في لبنان على عدد من القيادات والمسؤولين.

OTV

لا رئيس بلا توافق. خلاصة لا بد منها بعد كل جلسة رئاسية بلا رئيس، وصولا إلى المحطة العاشرة اليوم.

LBC

ان الرئيس نجيب ميقاتي وبعدما أنجز جلسة " قرارات الضرورة " توجه إلى السعودية لحضور القمة العربية - الصينية التي تستضيفها المملكة اليوم. ولوحظ ان الوفد ضم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي قاطع جلسة مجلس الوزراء، كذلك ضم الوفد الوزير الملك جورج بوشكيان ووزير المال يوسف خليل.

الميادين

اعلن البيت الأبيض اليوم، ان "إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر جاء نتيجة مفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا فقط"، نافيا "مزاعم السعودية بالمشاركة في ذلك".

الجزيرة

اعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والسيطرة على التسلح كونستانتين غافريلوف: "إن الحقائق تشير إلى تورط أعضاء الناتو في هجمات كييف ضد المطارات الروسية"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية .

العربية

أعربت فرنسا اليوم عن "إدانتها بأشد العبارات" بعد إعدام رجل في إيران اتُهم بجرح عنصر في الباسيج، في أول عملية إعدام منذ بداية التظاهرات التي تشهدها البلاد، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".