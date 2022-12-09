لبنان الحر

جال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي ظهر اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، يرافقه قائد جهاز أمن المطار العميد نبيل عبدالله وكبار الضباط في جهاز أمن المطار وقوى الأمن الداخلي والأمن العام في المطار، حيث اطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الأجهزة العسكرية والمدينة في المطار.

صوت لبنان

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه "بمجرد الخروج عن منطق الانتخابات الرئاسية يعني الدخول في المنطق التوافقي المبني على عدم المحاسبة وبالتالي تضييع المسؤوليات"، وقال في حديث لإذاعة "صوت لبنان": "هذه ليست روحية النظام الديمقراطي وإبرام التسويات على الرئاسة والحكومة وكل الحياة السياسية يؤمن استمرارية المنظومة وعرابها حزب الله".

radio orient

اشار النائب وليد البعريني الى "ان تكتّل الإعتدال الوطني سيكون أول المسهّلين لوصول رئيس توافقي"، مؤكدا "انفتاح نواب التكتّل على الجميع"، لافتًا إلى "ضرورة الاتفاق على اسم رئيس يحظى بقبول لدى جميع الأفرقاء السياسيين".

اذاعة النور

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى رئيس المحاكم الاستئنافية الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، وتم البحث في قضايا متصلة بعمل المحاكم المذهبية.

صوت المدى

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر البيان" الآتي: "آخر ما كنا نريده هو أن ندخل في نقاش إعلامي مع حزب الله، لكن الحقيقة تفرض علينا أن نوضحها ونقول إن ما ورد في بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله هو ملتبس جدا ويحمل تناقضا بين الحرص على إجماع مكونات الحكومة في اتخاذ القرارات، فيما لا ينسحب ذلك على حضور الجلسات، فإذا لم يكن هناك إجماع في الحضور، فكيف يكون في اتخاذ القرارات؟!