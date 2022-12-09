نجحت عملية تبادل اثنين من السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد وساطة سعودية إماراتية سهلت إتمام الصفقة. وبموجب هذه الصفقة ظهرت صور وصول نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر إلى بلادها، بعدما أفرجت عنها السلطات الروسية، في إطار عملية تبادل شملت تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت.

أعلن مسؤولان أمنيان في ألمانيا، عن حملة اعتقالات ثانية متوقعة بعد مراجعة السلطات المزيد من الأدلة بشأن مخطط إسقاط الحكومة، بينما كشفت الاستخبارات أن المخطط كان يتضمن استخدام العنف، وكانت برلين أعلنت عن إحباط المخطط الانقلابي الذي دبرته مجموعة من الشخصيات اليمينية المتطرفة ومن ضباط سابقين في الجيش الألماني.

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمواصلة ضرب منشآت الطاقة فيها، رداً على هجمات كييف على ما يقول، لا سيما في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وأقرت بأنها معرضة للخطر.