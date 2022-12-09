الديار/ دوللي هاشم

تناولت الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد وقالت، مع فشل النوّاب في الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية، ومع التصعيد بين رئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل و"حزب الله"، لفتت دعوة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في نهاية الجلسة الى الحوار مجدّداً حيث طالب الكتل النيابية الى تحديد موقفها من الحوار. وأشار الى أنّ جلسة الانتخاب العاشرة التي حدّدها يوم الخميس المقبل، وهي الأخيرة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، قد تتحوّل الى جلسة حوار بدلاً من جلسة الإنتخاب، سيما وأنّ المشهد نفسه لا زال يتكرّر في كلّ جلسة مع تغيير بسيط في بعض الأسماء أو العبارات التي تُشير الى الاستخفاف بالاستحقاق الرئاسي، وليس الى انتخاب الرئيس. وفي هذا السياق، رأت مصادر سياسية مطّلعة بأنّها المرة الأولى التي تتساوى فيها الورقة البيضاء مع أصوات رئيس حركة الإستقلال النائب المرشّح ميشال معوّض، بـ 39 صوتاً لكلّ منهما، وذلك بسبب ما حاول تكتّل "لبنان القوي" التمهيد له عن تغريده خارج سرب 8 آذار. وقد جاءت هذه الخطوة على خلفية التصعيد الذي حصل إثر مقاطعة التكتّل لجلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الإثنين الفائت، مقابل حضورها من قبل وزيري الحزب، وتصعيد باسيل في كلامه بعد اجتماع التكتّل. وتقول المصادر عينها بأنّه جرى الإتفاق على ضرورة عقد لقاء موسّع ومطوّل بين "التيار والحزب" من أجل حلّ جميع الأمور الملتبسة، بهدف التوضيح، وإيجاد قواسم مشتركة فيما يتعلّق بالمرحلة المقبلة.