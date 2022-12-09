روسيا اليوم

روسيا تؤكد مواصلتها العمل على تحرير جميع الروس من السجون الأميركية

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن موسكو ستواصل العمل بنشاط لإطلاق سراح جميع الروس المحتجزين في السجون الأميركية.

وصرّح السفير الروسي بذلك يوم أمس، في تهنئته بمناسبة إطلاق سراح المواطن الروسي فيكتور بوت، من السجن في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال: "نريد أن نؤكد لكم أننا سنواصل العمل وبقوّة لتحرير جميع الروس المحتجزين في السجون الأميركية، ولن يهدأ لنا بال حتى يعود جميع مواطنينا إلى ديارهم".