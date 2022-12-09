وكالة الأناضول

أكار: نتطلع لاتخاذ واشنطن إجراءات بمسألة بيع مقاتلات F16 لتركيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تتطلع إلى اتخاذ واشنطن إجراءات ملموسة بعد إلغاء قيود بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا من النص النهائي لميزانية الدفاع الأميركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس، مع نظيره الفنلندي أنتي كايكونن في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أكار أن العمل مستمر لشراء 40 مقاتلة "إف 16" وتحديث 79 طائرة من الطراز نفسه تابعة لقيادة القوات الجوية التركية.

وأوضح: "نتابع كل التطورات بخصوص هذا الموضوع عن كثب، لقد رأينا نهجا إيجابيا لنظرائنا الأمريكيين منذ البداية بهذه المسألة، بما في ذلك أعضاء الوفد في الاجتماعات بين الوفود، وخاصة وزير الدفاع الأميركي لويد جيمس أوستن".