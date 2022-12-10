TL

زار الرئيس ميشال عون الجمعة البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، يرافقه الوزير السابق بيار رفول.

وبعد اللقاء قال الرئيس عون "الظرف يقتضي أن نودع غبطة البطريرك الوضع الحالي وما فيه من حقوق كثيرة غير مصانة وضرب للميثاق وللدستور"، وتابع "أكتفي بهذا القدر إذ يجب السكوت عن الكلام المباح لأن الأزمة كبيرة ولا يفيدها كثرة الكلام".

المنار

الازمة كبيرة ويجب السكوت عن الكلام المباح.. هذا ما باح به الرئيس ميشال عون من بكركي بعد لقاء مطول مع البطريرك الماروني بشار الراعي، أتبعه برد على سؤال الاعلاميين أنه لم يأت الى الصرح البطريركي للحديث عن الرئاسة.

nbn

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي في كلمة له الجمعة خلال القمة العربية – الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض أن "لبنان يتطلع الى هذه القمة لتفعيل العلاقات مع الدول العربية والصين ولنا كل الامال لتفعيل التعاون بيننا بما فيه مصلحة شعوبنا".

mtv

ان الولايات المتحدة الاميركية لا تنظر بعين الارتياح الى التمدد الصيني في مناطق نفوذها في الشرق الاوسط، في وقت يسعى ولي العهد السعودي الى اثبات قدرته على ان يشبك علاقات مع كل القوى الكبرى في العالم، وخصوصا ان المصالح الاقتصادية تحتم ذلك.

NTV

من ممثلة وقفت "دقيقة صمت"، إلى مطلوبة لنهار كامل ستيفاني صليبا كانت اليوم على مشرحة القاضية غادة عون وبمفعول رجعي عن إخفاق مدعية عام جبل لبنان في كل ملاحقاتها ذات الصلة قبل أن تقرر هذا المساء تركها رهن التحقيق ففي بلاغ بحث وتحر من فوق السحاب.

OTV

أعلن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أن ما وصلت اليه الأمور الدستورية لا يمكن أن نقبل بها، لافتاً الى أن مجلس الوزراء الذي انعقد منذ أيام أصدر حوالي ال 10 مراسيم، وهي كلها موقعة بطريقة اكثر من فظيعة وفاضحة بحذف موقع رئاسة الجمهورية واستبداله بتوقيع رئيس مجلس الوزراء في خانتين، وهذا ضرب للكيان اللبناني ليس فقط للكيان المسيحي ورئاسة الجمهورية واليكيان والميثاقية، داعياً اللبنانيين الى الاطلاع على هذه المراسيم.

LBC

موقف بكركي التي تعتبر ان ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، لا سيما لجهة توقيع مراسيم عن رئيس الجمهورية، محاولة لتطبيع الفراغ الرئاسي وهي مرفوضة.

الميادين

انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، أعمال القمة 43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية بحضور عدد من القادة العرب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ورحب البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي بانعقاد القمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية في الرياض، وأعرب البيان عن تطلع الدول الأعضاء لأن تسهم القمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية في تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية مع الصين.

الجزيرة

ثمن الرئيس الصيني شي جينبينغ، جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية، مؤكداً أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي، وتعزيز الشراكة ودفع التنمية.

وقال إن ثمة تواصلاً صينياً مع مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، وإن المجلس نجح في تخطي التحديات العالمية.

وأكد مواصلة الصين استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج، مشيراً إلى التعاون أيضاً مع دول المنطقة في الاستثمار بالطاقة النظيفة.

العربية

تشهد إسطنبول -اليوم الجمعة- اجتماعا بين دبلوماسيين أميركيين وروس لبحث بعض الملفات التي أدت إلى تدهور العلاقات بين البلدين، في حين صرح مسؤول روسي كبير بأن بلاده لن تبادر إلى اقتراح إجراء مفاوضات بخصوص الاستقرار الإستراتيجي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر دبلوماسي روسي قوله إن اجتماعا يعقد اليوم في إسطنبول بين دبلوماسيين أميركيين وروس، لبحث القضايا التي تثير قلق الطرفين، حسب المصدر.