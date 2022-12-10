لبنان الحر

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، اجتماعا مع وفد من ​البنك الدولي​ برئاسة مدير قطاع النقل لمنطقة ​الشرق الاوسط​ وشمال ​افريقيا​ ابراهيم الدجاني، وجرى خلاله البحث في عدد من المشاريع الممولة من البنك الدولي وأهمها مشروعا الطرق والعمالة ودراسة خطة اعادة اعمار ​مرفأ بيروت​.

صوت لبنان

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولي عهد الكويت الشّيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في الرياض، قبيل انعقاد القمّة العربيّة- الصّينيّة الّتي تستضيفها السعودية.

وخلال اللّقاء، جرى البحث في العلاقات بين البلدين، وأشار ميقاتي إلى أنّه سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السّنة الجديدة، وأنّ هناك العديد من الملفات الّتي سيتمّ بحثها.

شارك في اللّقاء وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان، مستشار ميقاتي الوزير السّابق نقولا نحاس، وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة.

radio orient

غادر وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، في زيارة رسميّة إلى ​باريس​، حيث سيلتقي عددًا من السّياسيّين والمسؤولين في كبريات الشّركات، وسيشارك في مؤتمر ينظّمه الاتحاد من أجل المتوسط "UFM".

اذاعة النور

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي​، في كلمة له خلال القمة العربية الصينية، انه "ليس غريبا ان تكون عيون العالم شاخصة اليوم لمتابعة اجتماعنا لما له من دلالات ومعاني".

واعتبر ميقاتي ان "عالمنا العربي ، الذي يملك الكثير من المؤهلات البشرية والطبيعية هو في صلب اهتمام العالم، وأولهم جمهورية الصين الشعبية التي تربطنا بها اواصر صداقة وقواسم مشتركة، وها هي هذه العلاقات بين العالمين ترتقي اليوم إلى مستوى غير مسبوق يفتح، ليس فقط لعالمينا العربي والصيني، بل أيضا للعالم أجمع، آفاقا من العمل المشترك القائم على التعاون المجدي للطرفين والاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة".

صوت المدى

شارك وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في ورشة عمل عن "التواصل والإعلام"، ضمن فعاليات "المؤتمر البيئي الثالث والجمعية العمومية الثانية لشبكة الحرية الليبرالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا AHLN"، الذي يشرف "تيار المستقبل" على تنظيمه في لبنان، وينعقد في فندق Small Ville.

واعتبر المكاري أن "الإعلام رسالة، وعليه أن يظهر صورة لبنان الجميلة"، وقال: "إن بعضكم يزور لبنان، للمرة الأولى، ووجد أن الواقع مختلف عن الصورة القاتمة التي تتظهر عبر الإعلام".