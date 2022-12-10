مع أن المناورات أو التمارين العسكرية الإسرائيلية الأميركية العلنية على مواجهة التهديد الإيراني، كانت مقررة سلفاً قبل عدة شهور، وتأتي في إطار نشاط الجيش الإسرائيلي والقيادة الوسطى للجيش الأميركي في الشرق الأوسط، فرض الواقع السياسي الإسرائيلي الجديد نفسه عليها. ذلك أن حكومة يائير لبيد ونفتالي بينيت، التي أدارت سياسة انسجام مع الإدارة الأميركية في مواجهة النووي الإيراني، قد أبدلت. وخلال الأسابيع المقبلة ستأتي حكومة أخرى ذات رؤية مختلفة، ورئيسها بنيامين نتنياهو، زعيم تكتل "الليكود"، يواجه بكثير من التحفظات في أروقة البيت الأبيض. وفقط، قبل الانتخابات الإسرائيلية بأيام، هاجم نتنياهو سياسة الرئيس بايدن تجاه إيران، وذكره بأيام الخلافات في عهد أوباما.

الإسرائيليون بشكل عام يستبعدون حدوث انقلاب عسكري عندهم، إذ إنهم يعتبرون الديمقراطية قيمة عليا في المجتمع. ويؤمنون بأن الجيش هو جزء من المؤسسة الديمقراطية، ويلتزم بالقانون، ويتقبل الولاء للقيادة السياسية، كما ينص على ذلك القانون.