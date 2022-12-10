توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم أمس، بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض، لكنه لم يستبعد في "نهاية المطاف" إيجاد نهاية للحرب الأوكرانية. وبعد تصريحاته حول أن خطر الحرب النووية آخذ في الازدياد، ووصفه الترسانة الروسية بأنها "عامل ردع" في الصراعات، قال الرئيس الروسي إن بلاده قد تفكر بشكل رسمي في إضافة إمكانية توجيه الضربة النووية الوقائية الأولى لنزع سلاح خصم لعقيدتها العسكرية.

تستضيف باريس يوم 13 الحالي مؤتمرين خاصين بأوكرانيا: الأول، دولي بحضور رؤساء دول وحكومات وممثلي 47 دولة، بينهم الولايات المتحدة الأميركية و22 منظمة دولية ومالية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، ويلتئم تحت شعار "متضامنون مع الشعب الأوكراني". والآخر، ثنائي فرنسي – أوكراني، وعنوانه "دعم صمود أوكرانيا وإعادة الإعمار". وأفادت مصادر الرئاسة الفرنسية أمس، بأن التحضير للمؤتمرين تم بالتنسيق بين باريس وكييف التي سيأتي رئيس حكومتها إلى العاصمة الفرنسية ممثلاً لبلاده في حين تحضر أيضاً عقيلة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا في أول زيارة لها لباريس.

اعتبر متحدث باسم البيت الأبيض الجمعة أن "الشراكة الدفاعية الكاملة" بين موسكو وطهران تلحق "ضرراً" بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران و"المجتمع الدولي". وأشار جون كيربي خصوصاً إلى استخدام الجيش الروسي لطائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا، مؤكداً أن روسيا في المقابل "تقدم لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني" الأمر الذي "يحول علاقتها إلى شراكة دفاعية شاملة وكاملة".