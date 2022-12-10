نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته النواب إلى حوار في جلسة الخميس المقبل، حيث بات الرئيس بري على يقين أنّ هذه الجلسة وكسابقاتها ستنتهي إلى فشل ذريع فعاد إلى حيث كان قد بدأ قبل أسابيع ناصحاً بالتوافق للخروج بالنتائج المرجوة. وفي هذا السياق، تقول أوساط رئيس المجلس إنّ الأجواء حتى الساعة إيجابية وأنّ الدعوة شكلت محاولة لإعادة إحياء فكرة الدعوة إلى طاولة حوار كان سبق ودعا إليها الرئيس بري وأفرغها الآخرون من مضمونها ورفضوها على اعتبار أنّ الأجدى انتخاب رئيس للجمهورية. وفي سياق متّصل، واجه الرئيس بري جملة انتقادات يوم ربط موعد انعقاد جلسات انتخاب الرئيس بالتوافق، واعتبر كثيرون أنّ المفروض إطلاق العنان للنواب ليختاروا الرئيس وأنّ الاتفاق المسبق على المرشح ضرب للنظام الديمقراطي البرلماني. وقالت المصادر أيضاً إنّه إذا حصل ووافق الجميع على الحوار فيفترض أن يُستعاض عن جلسة الخميس بطاولة حوار نيابية قد لا تخرج بنتائج عملية ونهائية ولكنها تكون خطوة على الطريق الصحيح. وفي رأي مصادر نيابية، أنّ حوار بكركي إن حصل سيكون عاملاً مساعداً ومتكاملاً مع حوار مجلس النواب ولو أنه يبدو غير ممكن حالياً.

وفي الختام وفي مرحلة العقم السياسي والمراوحة وفشل النواب في إثبات أهليتهم يكون المخرج بالدعوة إلى صيغ الهدف منها تقطيع الوقت الى أن تتوضح الرؤية المؤثرة في انتخاب رئيس جمهورية لبنان. ولكن هذا لا يعني أنّ أي حوار يشكل عاملاً مساعداً على تهدئة الأجواء وسحب فتيل التوتر على أبواب الأعياد ليس إلا.