روسيا اليوم

سفير روسيا لدى واشنطن: لا دليل على تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة

صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بأنه لا يوجد أي دليل على تحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال السفير في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الجمعة: "لا يوجد لدي تقييم إيجابي أو أي إشارة توحي بالإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية. والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي غائب، ويجب الاعتراف بذلك وقول ذلك بصراحة".

وأضاف أنه "لا توجد أي مقدمات لتحسن العلاقات" بين روسيا والولايات المتحدة، وأن أي اتصالات منفردة تعتبر استثنائية.

واعتبر السفير أن الولايات المتحدة تسعى "لعرقلة التطور العسكري والتقني لروسيا"، وفرض اتفاقات سيكون لموسكو دور ثانوي فيها.

وأكد أن غياب الحوار هو "نتيجة للسياسات المعادية لروسيا" التي تتبعها واشنطن، حيث أنهت الحوار في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن "النهج الرامي إلى التخلي عن الحوار الجدي والمهني مثبت في الوثائق المنهجية للولايات المتحدة".