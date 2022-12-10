وكالة الأناضول

السعودية تأمل أن تسهم القمة العربية الصينية بنتائج إيجابية إقليميا ودوليا

أعربت السعودية يوم أمس، عن أملها في إسهام القمة العربية الصينية بانطلاقتها الأولى عن نتائج إيجابية إقليميا ودوليا.

جاء ذلك في كلمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال أول قمة عربية صينية استضافتها الرياض، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومشاركة واسعة للقادة العربية.

وقال ولي العهد السعودي: "يطيب لنا أن نرحب بكم في المملكة، بمناسبة عقد القمة العربية الصينية الأولى الهادفة إلى رفع مستوى التعاون المشترك".

وأضاف: "يؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وعن قضايا المنطقة، أكد "دعم المملكة لضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، والوصول إلى حل سياسي شامل لأزمات اليمن، وسوريا، وليبيا".

وأردف بن سلمان: "نجدد تأكيد أهمية مواصلة التعاون العربي الصيني، بما يخدم أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا، والقيام بدور فعال على الساحة الدولية".