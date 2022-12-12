النهار 10/12/2022

التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يكشف لغز سديم غريب يحيط بنجم آيل إلى الأفول

تمكن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في أحد اكتشافاته الأولى التي أتاحتها قدرات المراقبة البالغة الدقة التي يتمتع بها من رصد نجمين لم يكونا ظاهرين سابقاً في سديم الحلقة الجنوبي الذي يحيط بنجم آيل إلى الأفول. يقع هذا السديم الغريب في مجرة درب التبانة على بعد حوالى 2000 سنة ضوئية من النظام الشمسي، وهو عبارة عن سحابة عملاقة من الغاز والغبار ينتجها نجم، إذ يلفظ بعض مادته عندما يأفل، وهي تحوي الكثير من الغاز والقليل من الغبار.