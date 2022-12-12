TL

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ‫انطوان حبشي، الى أنه "بالنسبة لجلسة الحكومة، فلا يجوز التعاطي مع الأمور بخفة وكأنه يجب أن ننسى مسألة إنتخاب رئاسة الجمهورية".

المنار

يبقى انتخاب الرئيس استحقاقا قابلا للحل متى صفت النيات الداخلية بعيدا عن التدخلات الخارجية لان الجهود المحلية موجودة والدعوات للجلوس الى طاولة الحوار واضحة وتنتظر من يلبيها وكذلك المناداة للتفاهم على اسم رئيس قادر على اخراج الوطن من ازماته وجاهز للاستفادة من قوة لبنان وطاقة مواطنيه وثرواته على اختلاف انواعها.

nbn

في جلسة مجلس النواب التاسعة المخصصة لإنتخاب رئيس للجمهورية وضع الرئيس نبيه بري الجميع أمام مسؤولياته الوطنية بتجديد دعوته إلى الحوار حول الإستحقاق الرئاسي على أمل الخروج من حال الإستعصاء والمراوحة.

mtv

حوالى نصف ساعة إستمر اللقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. اللقاء لافت شكلا، توقيتا ومضمونا.

NTV

تُستأنَفُ الإشكالاتُ السياسيةُ والدُستورية على كلِ مِلفٍّ وقضية لكنّ هذه النزاعات ستُخاضُ على الجبهةِ الحكومية "بزنود قوية" هذه المرة "نفَخَ" في سواعدِها أكثرُ من لقاءٍ لرئيسِ حكومةِ تصريفِ الأعمال في جُدّة منَ الاجتماع معَ الرئيسِ الصيني، إلى لقاءِ ميقاتي والأمير محمد بن سلمان والذي قالت مصادرُ رئيسِ الحكومة إنه لم يكُنْ بطلبٍ من الرئيسِ الفرنسي ايمانويل ماكرون لكنّه يتلاقى وجهودَ السُعودية وفرنسا على إنشاءِ الصُندوقِ الإنساني للبنان.

OTV

في اسبوع الجلسة الرئاسية العاشرة المحددة الخميس، ليس في الافق ما يشي بخرق قريب لجدار الازمة.

LBC

حتى لو لم تكتمل بعد صورة العودة السياسية السعودية المدروسة الى الملف الداخلي اللبناني، الا ان الرياض ارسلت رسالتين لا بد من قراءتهما بهدوء. الاولى، اعلان وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان لبنان في طور اختيار رئاستين، اي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. ما كشفه بن فرحان يقال في المجالس المغلقة مع السعوديين ولكن الاعلان عنه، قصد منه توجيه رسالة واضحة، ترسم مسار ليس فقط رئيس الجمهورية، وانما ايضا رئيس اول حكومة في عهده. وهذا المسار يفترض به قيادة لبنان نحو الاستقلالية الحقيقية والتنمية بحسب الرياض. اما الثانية، فهي اللقاء الذي عقد بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس نجيب ميقاتي، وهو جاء نتيجة اتصالات عدة اجراها الرئيس الفرنسي بولي العهد السعودي بحسب معلومات للLBCI.

الميادين

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إنّ أعداء روسيا توغّلوا وتمترسوا في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا، لذلك تقوم موسكو بزيادة إنتاج أقوى الأسلحة.

الجزيرة

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: تعميق العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا يمثل مصدر قلق كبير.

العربية

واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين يعقبها زيارة وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن المقرّرة أوائل 2023.