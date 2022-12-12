لبنان الحر

لفت متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الى انه مع انقضاء الجلسة التاسعة لمجلس النواب من دون انتخاب رئيس، ومع استمرار التدهور العام، وازدياد الكلفة على البلد وأبنائه، نأمل من النواب وعي مسؤوليتهم، وتطبيق الدستور، والقيام بواجبهم الوطني والإقتراع في الجلسة القادمة لمن يرونه مناسباً، والوصول إلى انتخاب رئيس مع ما يستتبع من خطوات دستورية تضع البلاد على طريق الإصلاح والتعافي.

صوت لبنان

استنكر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​غسان حاصباني​، الاستفزاز الذي حصل ليلة أمس في ساحة ساسين"، مشيراً إلى أن "​الأشرفية​ ليست ساحة للاستباحة، وأهلها ليسوا متفرجين على الأحدث، بالرغم من تعلقهم بالسلام وحب الحياة، وايمانهم المنطلق من المحبة والتسامح".

radio orient

لفت وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الى ان "رئيس الجمهورية الذي سينتخب هو لكل اللبنانيين، هو المرجع الجامع الذي يلتقي عنده الكل، فيجب من ثم ان يكون مستجمعا للملكات والصفات التي تؤهله للعب هذا الدور، ملكات وصفات تطمئن الجميع فيفرح بها وبصاحبها الجميع.

اذاعة النور

اعتبر رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب ​حسين الحاج حسن​، أن "القضية الأساس في لبنان اليوم هي ​انتخاب رئيس الجمهورية​، حصلت عدة جلسات ولم يتم هذا الانتخاب، والسبب الرئيسي هو عدم التفاهم بين الكتل النيابية على شخصية يتم انتخابها تكون موضع توافق بين اللبنانيين.

صوت المدى

استذكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي جبران تويني في ذكرى اغتياله، وقال:”لن يقوى النسيان على محو جبران تويني من الذاكرة اللبنانية، وهو في غيابه أشد تأثيراً وأكثر حضوراً.