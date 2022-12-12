أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، أنَّ ليبياً يشتبه في صنعه القنبلة التي استُخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الأسكوتلندية عام 1988، باتَ محتجَزاً في الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد وجَّهت الاتهامَ إلى أبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين؛ على خلفية قضية لوكربي، كما احتُجز سابقاً في ليبيا؛ لضلوعه المفترَض في هجوم عام 1986 على ملهى ليليّ في برلين.

برزت من طهران أمس (الأحد) بوادرُ تراجعِ السلطات الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام ببعض المتظاهرين، إذ نقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحد المشتكين قوله، إنَّ السلطات أوقفت تنفيذَ حكم الإعدام ضد متهم أمس، وذلك بعد تحذيرات من دول ومنظمات دولية انتقدت هذه الأحكام التي طالت أكثر من 12 شخصاً، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تشهدها عشرات المدن الإيرانية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما قُتلت مهسا أميني أثناء توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق.

أعلنت كييف توقفَ العملِ في ميناء أوديسا أمس الأحد، بعد هجوم روسي جديد طال شبكةَ الطاقة في المنطقة، إلا أنَّها استبعدت لجوءَ تجار الحبوب إلى تعليق عمليات التصدير.

أعلنت أنقرة أنَّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر اتصال هاتفي، تعزيزَ اتفاقية إسطنبول بشأن الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود إلى جانب مسألة إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، يتيح وصوله إلى أوروبا عبر أراضيها.

أعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلالَ مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد، التشديدَ على «ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كيلومتراً على الأقل في المرحلة الأولى، بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019»، وفقَ بيان صدر عن الرئاسة التركية.

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد التحضيرات لمؤتمر جديد لدعم أوكرانيا يُعقد غداً الثلاثاء في باريس. وكتب الرئيس الفرنسي على تويتر أنه بحث مع الرئيس زيلينسكي عبر اتصال هاتفي، المؤتمرين اللذين تستضيفهما فرنسا الثلاثاء؛ الأول دولي لتلبية حاجات أوكرانيا خلال الشتاء، والثاني مع الشركات الفرنسية التي تنخرط في إعمار البلد.

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع قمة مع أفريقيا بهدف إعادة تنشيط العلاقات مع القارة في مواجهة منافسة مع الصين وروسيا. ستشكل القمة التي تنطلق الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام في واشنطن، مناسبة للإعلان عن استثمارات جديدة وبحث الأمن الغذائي الذي تراجع مع الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي.

فجر طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الشعب التركي دعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة للمرة الأخيرة جدلاً واسعاً حول أحقيته في الترشح للرئاسة لفترة جديدة. ووجه إردوغان رسالة إلى الناخبين الأتراك لدعمه في انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، من أجل تنفيذ مشروع "قرن تركيا"، قائلاً إن هذه المرة ستكون الأخيرة له وبعدها سيترك الراية للشباب.

أكد مسؤول كبير في شرق أوكرانيا، يوم أمس (الأحد)، أن القوات الأوكرانية هاجمت فندقاً كان يتمركز فيه أفراد من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم. وأظهرت صور منشورة على قنوات "تيليغرام" مبنى تحول معظمه إلى أنقاض.

سُجنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي احتياطياً في بروكسل الأحد بتهم "فساد" في تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية. وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022. وأوضح المصدر أن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبس".