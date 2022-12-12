وصف وزير الخارجيةِ السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الولاياتِ المتحدة بأنَّها من أقدمِ حلفاء بلاده. وخلال جلسةِ حوارٍ بمؤتمر السياسة العالمية في أبوظبي، أمس، أكد الوزيرُ السعوديُّ أنَّ علاقاتِ بلاده مع الولايات المتحدة قوية جداً مع كل الإدارات سواء جمهورية أو ديمقراطية. وحذَّر بن فرحان، من تداعيات السلاح النووي الإيراني حتى لو عاد الاتفاق النووي مع طهران، منوهاً إلى أنَّ دول المنطقة في تلك الحالة سوف تبحث عن أمنها.

أعلنت فصائل المعارضة السورية، الأحد، إفشال محاولة تسلل نفّذتها قوات الجيش السوري، لاختراق مناطق نفوذها بريف حلب. وأعلنت، في المقابل، عن عملية هجومية مباغِتة نفّذتها في ريف اللاذقية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الأخير.

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن استرداد الدفعة الثانية من مبالغ ما سمي بـ«سرقة القرن». وقال «تأكيدًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في السابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مائة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وستمائة ألف دينار.

كشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن نتائج الحوار الرقمي الذي أجراه رئيسها عبد الله باتيلي، الجمعة الماضي، بشأن «حقوق الإنسان» وضم ما يزيد على 300 مشاركة ومشارك من جميع أنحاء البلاد. وأوضحت البعثة في بيان، مساء السبت، أن غالبية المشاركين أعربوا عن "قلقهم إزاء الحالة الأمنية السائدة، والتدهور الجسيم الذي طال الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والطاقة الكهربائية، كما طالبوا أيضاً بإجراء الانتخابات.