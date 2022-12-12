كتب أنطوان فرح في الجمهورية

قال في ظلّ الانتظام السياسي، عجزت الدولة بكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية عن إطلاق خطة للتعافي والبدء في الخروج من النفق. وتساءل هل يمكن أن تنجح اليوم، في غياب رئيسٍ للجمهورية ومع حكومة تصريف أعمال، ومع سلطة تشريعية تتكوّن من القوى نفسها التي تتصارع داخل وخارج الحكومة؟ وأضاف مع انتهاء العام 2022، نكون قد دخلنا السنة الرابعة في أزمة الانهيار المالي، من دون بروز أي معطيات تفيد بأنّ مرحلة الخروج من النفق سوف تبدأ عمّا قريب. وقد بات واضحاً انّ إدارة الأزمة كانت أسوأ من الأزمة نفسها. وأردف قائلاً لا تزال اليوم فرص الإنقاذ قائمة، ولو أنّ الأثمان أصبحت باهظة اكثر. وأضاف أنّ هذه الوقائع تشي بإمكانية البدء في خطة للتعافي للخروج من الأزمة تدريجياَ. ومع ارتفاع حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان، والتي وصلت إلى 6,8 مليار دولار، من دون احتساب الاموال التي دخلت من يد إلى يد، ومع الأخذ في الاعتبار وجود مليارات الدولارات في المنازل، يمكن القول انّ لبنان قادر على الخروج من الأزمة في فترة قياسية نسبياً، رغم انّ أزمته عميقة وحادة ومُصنّفة ثالث أسوأ أزمة شهدتها الدول في تاريخها الحديث. وفي هذا السياق، قال إنّ المطلوب في هذه الحالة، عودة الانتظام السياسي اولاً، ومن ثمّ تخلّي السلطة عن فكرة ابتلاع الودائع او التسبّب بإفلاس القطاع المالي، ورفض المشاركة في تمويل الإنقاذ من خلال الاختباء وراء صندوق النقد الدولي، كذلك ينبغي تغيير العقلية التي تقارب فيها السلطة المفاوضات مع الصندوق، والأهم وجود نية حقيقية للوصول الى هذا الهدف. وختم قائلاً إنّه من المعيب أن نصل إلى مرحلة أصبحت فيها السلطة التي أهدرت الاموال، تضغط على المصارف اليوم لدفعها إلى القبول بمشروع شطب الودائع.

اللواء- د. قصي الحسين

تناول موضوع الانتخابات الرئاسية وقال من البديهي، أن يكون للإستحقاق الرئاسي صندوق رئاسة يلزم جميع النواب، بالتوجه إلى البرلمان لإنتخاب رئيس للجمهورية. وأضاف منذ أسابيع شغرت الرئاسة الأولى، ومضى على هذا الإستحقاق الدستوري نحو ثلاثة أسابيع، وظل لبنان يعاني من الأزمة السياسية ذاتها. كذلك قال إنّ الإصطفافات السياسية تتعاظم ورجال السياسة يتقاذفون التهم بشأن العجز عن إنتخاب رئيس. وتحدّث منذ أسابيع، شرع رئيس المجلس بالدعوة إلى الإنتخابات، ولكنّ النواب لا يذهبون إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس بل لتوجيه الرسائل. وقال إنّه وفي أقسى برهة يمرُّ بها لبنان، يجري اليوم، تعطيل الدولة والوطن والبلاد وذلك من خلال تعطيل المجلس النيابي، وعرقلته عن القيام بأداء دوره. كذلك رأى بأنّ المعادلة اللبنانية ستصبح كالآتي: لا مجلس نواب شرعي، ولا حكومة تحكم البلاد، ولا رئاسة جمهورية تمسك بالوطن، وبذلك تتهاوى الإدارات والمؤسّسات تباعاً، ويدخل لبنان في الفراغ. وآنئذ لا يدري اللبنانيون بعد ذلك ماذا سيحدث لهم. وختم قائلاً لم نكن على مستوى الجمهورية والاستقلال اللذان أعطيا لنا، فنحن للأسف، لم نحافظ على بلادنا "محافظة الرجال".