TL

رسمت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى المملكة العربية السعودية بداية صفحة جديدة من العلاقات بين بيروت والرياض حيث فتحت أبواب المملكة من جديد أمام لبنان.

وقد نجح رئيس الحكومة في مسعاه بإعادة وصل ما انقطع سابقا لكن يبقى أن هذا المسعى يحتاج الى تعاون جميع القيادات وعدم اللجوء الى أي أعمال تخرب ما جرى القيام به وما يجري ترميمه.

المنار

على مرمى ايام من الخميس الرئاسي في ساحة النجمة لم تجمع الساحات السياسية على رؤية موحدة تجاه دعوة الرئيس نبيه بري الحوارية بعد، وحتى جلسة الخميس فان المساعي والمشاورات مستمرة على امل الا يستمر تضييع الفرصة واطالة عمر الفراغ الذي يلعنه الجميع يوميا ويعمل الكثيرون على حمايته قاصدين او عن غير قصد..

nbn

يواصل مشروع قانون الكابيتال كونترول مساره التشريعي على طاولة اللجان النيابية المشتركة التي تابعت اليوم النقاش من حيث إنتهت الأسبوع الماضي اي من المادة الرابعة المتعلقة بالإستثناءات من القانون والمرتبطة بما يعرف بالأموال الجديدة وهي كل الأموال التي تم تحويلها إلى لبنان أو تم إيداعها في المصارف بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019 أما تلك التي حولت وأودعت قبل هذا التاريخ فتعتبر أموالا قديمة وهو تعريف تم الإتفاق عليه بعد نقاش طويل ومستفاض.

mtv

من الرياض الى بكركي: حول. هكذا يمكن وصف الحراك الذي يقوم به نجيب ميقاتي. فبعد أقل من ثمان واربعين ساعة على لقائه ولي العهد السعودي حط رئيس الحكومة المكلف في الصرح البطريكي ليلتقي البطريرك الراعي. اللقاء يأتي بعد ثلاثة ايام على اللقاءين اللذين جمعا سيد الصرح بالرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل .

المعلومات التي رشحت من لقاء اليوم تشير الى ان ميقاتي دافع عن دعوته الحكومة الى الاجتماع، مؤكدا ان الهدف انساني لا اكثر ولا اقل. في المقابل ابدى البطريرك امتعاضه من دعوة ميقاتي الحكومة، وخصوصا ان الامر لم يتم لا في اطار تشاوري مع الوزراء ولا في اطار آلية واضحة ، كما حصل ايام رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام. فوافق ميقاتي البطريرك ، واكد انه سيقوم بالتشاور مع الوزراء لايجاد الية مناسبة لاجتماعات الضرورة الحكومية.

NTV

في المشهد من بعيد.. لجان تفلح في الكابيتال كونترول, تحقيقات في فضائح النافعة, بدء تفكيك لاعتكاف القضاة, وزارة طاقة تتحرك ورقيا.. وعمل جار لتحوير جلسة الرئيس إلى حوار نيابي مفتوح.

وفي التحليل الجنائي لهذه الأحداث أن حدثا واحدا منها ليس على قيد الإنجاز، لا بل يتحلل ويذوب في بحر الخلافات والصراعات السياسية...

OTV

على رغم كل الكلام المتداول على السنة بعض المحللين، وعبر بعض وسائل الاعلام، خصوصا بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال مع ولي العهد السعودي، وزيارة قائد الجيش لقطر، ليس في متناول اليد ما يكفي من معطيات، لتبنى عليها اي استنتاجات واقعية على الخط الرئاسي، سواء في هذا الاتجاه او ذاك.

LBC

إسم جديد لمنتخب المغرب، فبعد "اسود الأطلس"، صار إسمه "كتيبة وليد الركراكي" كما سمته إحدى الصحف المغربية، والركراكي هو مدرب المنتخب المغربي الذي بات حديث الصحافة العربية والعالمية.

صحيفة الغارديان البريطانية ذكرت انه عام 1984، وعندما عاد البطلان الأولمبيان سعيد عويطة ونوال المتوكل إلى المغرب بعدما فازا بميدالية ذهبية في أولمبياد لوس أنجلس، خاطبهما الملك الحسن الثاني بأنهما وضعا المغرب على خريطة العالم.

الميادين

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، "أننا اكتشفنا حقلا نفطيا شرقي البلاد صافي احتياطه يبلغ 150 مليون برميل، وهو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022، وقيمة احتياطاته 12 مليار دولار".

الجزيرة

أعلنت عمدة مدينة ​لوس أنجلوس​، كارين باس، "اليوم، هو أول يوم لي في منصبي، لقد قمت بتغيير جذري في كيفية معالجة المدينة للتشرد، وإعلان ​حالة الطوارئ​ وتفعيل مركز عمليات الطوارئ"، مشددة على أنها "لن تقبل "أزمة التشرد" المستمرة في المدينة لأنها تؤثر حاليًا على أكثر من 40 ألف ساكن"، موضحة أن "لوس أنجلوس تمر بأزمة إنسانية تحصد أرواح خمسة من المشردين على الأقل يوميًا".

العربية

أعلن الناطق باسم ​الخارجية الصينية​ وانغ وين بين، أن "وفدا أميركيا رفيعا يزور الصين لأجل تحسين العلاقات وقضية تايوان مع أعضاء وفد محلي، وسط الاستعدادات لزيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركية ​أنتوني بلينكن​"، مشيرا إلى أن "الجانبين "عقدا محادثات معمّقة بشأن تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة بالي بين الرئيسين"، موضحا أن "الاجتماع تطرق أيضا إلى تايوان.