لبنان الحر

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على ان مفهوم حزب القوات اللبنانية "يقوم على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ويعتمد ​سياسة​ الشخص المناسب في المكان المناسب،والامثلة كثيرة في هذا السياق بدءا من النائبة ستريدا جعجع وصولاُ الى النائبة غادة ايوب فتأثيرهما الايجابي يعوّل عليه في شتى المناسبات."

صوت لبنان

وجّه النائب سعيد ​الأسمر​ سؤالا الى الحكومة وتحديدا ​وزارة العمل​، بواسطة رئاسة ​مجلس النواب​، "كيف يحق لوزير العمل الترخيص لعدد من النقابات المتعلقة بالتسويق الرقمي والامن السيبراني التي وردت معلومات عن تأسيسها لغاية ايداعكم جوابا على هذا السؤال، اضف الى كل ما يتعلق بهذا الخصوص وكل ما له صلة بالنقابات في حقل التكنولوجيا.

radio orient

أكّد الباحث في مركز ويلسون، السفير ​ديفيد هيل​، أنه "عليكم ان تعملوا لإيجاد الرئيس المناسب، أنا مؤمن بان التوتر سيخف ولا سيما بعد إيجاد النفط في المياه اللبنانية، ونحن ندعم مؤسسات الدولة لا سيما الامنية منها". واشار الى أن "الاوضاع صعبة المسار"، مشددا على "ضرورة دعم قطاع التربية والتعليم الذي يرز ح تحت وطأة النازحين".

اذاعة النور

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، ان "بيان وزارة التربية الذي صدر بالأمس ، لا يبغي إطلاقا الدخول في سجال لا مع الرابطة ولا مع سواها . نحن رغبنا من وراء إصدار هذا البيان مساء أمس بتحقيق ثلاث مصالح حقيقية ، الأولى هي حق التلميذ بأن يبقى في المدرسة فلا يكون عرضة للتسول في الشارع . والثانية هي حق المعلم والعامل في المدرسة الرسمية في الوصول إلى مركز عمله ، والثالثة هي حفظ المدرسة الرسمية".

صوت المدى

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، بعد جلسة اللجان المشتركة، الى "أننا أقرينا المادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول، والنقاش أصبح اليوم محصوراً بالإستثناءات".