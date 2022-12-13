أعلن الجيش الاسرائيلي أمس، أنه قتل بإطلاق نار غير مقصود فتاة فلسطينية خلال عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل في الاشهر الأخيرة عشرات الفلسطينيين بينهم مقاتلون محليون.

أوضح الجيش الاسرائيلي في بيان أن القتاة أصيبت بإطلاق نار غير مقصود استهدف مسلحين وأن أي جندي لم يصب.

أعرب وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتش عن أسفه لمقتل الفتاة جنى مؤكداً أن الحادثة قيد التحقيق.

قال رئيس الموساد ديفيد .... خلال افتتاح متحف لاحياء ذكرى أحد أشهر جواسيسها ايلي كوهين الذي اعدم من سوريا عام 1985، إن تحقيقاً خلص اخيراً إلى أن الجاسوس قبض عليه فقط لأن العيد اعترض عمليات ارسال له ببساطة تم اعتراضه وتعقبه.

ولفت بارنياع النظرات القائلة بأن كوهين قد كشف نفسه للجانب السوري عن طريق ارسال رسائل كثيرة.

و من بين المعروفات في المتحف الجديد آخر برقية لكوهين والتي ارسلت يوم القبض عليه في كانون الثاني 1965 بشأن اجتماع لقادة السورية العليا، واحتوت البرقية المكتوبة بالفرنسية على العبارة التالية: الإجتماع في مقر الرئيسي لهيئة الاركان الليلة الماضية في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش مع أمين الحافظ وكبار الضباط، أي مع رئيس السوري انذاك.

يتوقع أن يطالب رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة المكلف بتمديد، المهلة الثانية لتشكيل حكومة، ويتوقع أن يوافق الرئيس هرشوغ على تمديد المهلة بأربعة أيام،لأنه لا يوجد عضو كنيست آخر يستطيع تشكيل حكومة.