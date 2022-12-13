وافق الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على إضافة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) إلى صندوق يستخدم للمساعدة في تسليح أوكرانيا، فيما أعلنت «مجموعة الدول السبع“، في ختام قمة لها عبر تقنية الفيديو، مواصلة العمل معاً لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، مع التركيز بشكل عاجل على أنظمة الدفاع الجوي. وجاء هذا تزامناً مع إعلان كييف أن القوات الروسية قصفت أهدافاً بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية في شرق أوكرانيا وجنوبها في الوقت الذي يظل فيه الملايين بدون كهرباء وسط درجات حرارة دون الصفر بعد تكثيف روسيا ضرباتها على البنية التحتية الرئيسية.

لأول مرة، تستضيف باريس اليوم الثلاثاء مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا، وقد أكد قصر الإليزيه في تعميم له أنه سيضم سبعين مشاركاً يمثلون 47 دولة، هي الدول الرئيسية الداعمة لكييف إضافة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية. ويعقب المؤتمر الدولي الصباحي بعنوان «متضامنون مع الشعب الأوكراني» وآخر ثنائي الطابع تستضيفه وزارة الاقتصاد الفرنسية التي دعت 500 شركة ومؤسسة فرنسية لحضوره.

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيَّ واشنطن في تقديم الدعم العسكري لكييف، عشية المؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس، اليوم (الثلاثاء)، لبحث دعم أوكرانيا أيضاً.

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس، أنَّ القوات الروسية قصفت أهدافاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية في شرق أوكرانيا وجنوبها، فيما لا يزال الملايين من دون كهرباء، وسط درجات حرارة تحت الصفر. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أنَّ قواتها صدَّت هجمات روسية على أربعة تجمعات سكنية في منطقة دونيتسك (شرق) وعلى ثمانية تجمعات في منطقة لوغانسك المجاورة.

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، قمة مع قادة القارة الأفريقية تسعى من خلالها إدارة بايدن إلى تعزيز العلاقات، واستعادة ثقة دول القارة السمراء بعد سنوات من إحباط أفريقي واسع من السياسات الأميركية؛ بهدف مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القارة والمصالح العسكرية والتجارية والدبلوماسية التي تسعى بكين لتحقيقها، وكذلك التمدد الروسي. ويشارك 49 زعيماً أفريقيا في القمة ورئيس الاتحاد

الأفريقي ماكي سال ورئيس دولة السنغال، في حين تتغيب خمس دول لم توجه لها الدعوة، وهي غينيا والسودان ومالي وبوركينا فاسو وإريتريا.

فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات جديدة على إيران بسبب حملتها على المحتجين وتسليمها طائرات مسيّرة إلى روسيا. ونددت واشنطن بالإعدامات وقالت إنها «تهدف إلى إسكات المعارضة وتظهر ببساطة إلى أي حد تخشى القيادة الإيرانية شعبها».

ذكر موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنَّ محكمة في مدينة مشهد حكمت على مجيد رضا رهنورد بالإعدام، بعدما أُدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعناً وجرح 4 آخرين. وأوضح أنَّه شُنق على الملأ في المدينة وليس داخل السجن.

فرضت إيران، أمس (الاثنين)، عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، ومسؤولين عسكريين بريطانيين وشخصيات سياسية ألمانية، رداً على «العقوبات غير القانونية» التي فرضها الأوروبيون عليها، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني. واتهم كنعاني الأوروبيين والبريطانيين، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، بـ«التدخل في شؤوننا»، مؤكداً أن العقوبات «تدخل حيز

التنفيذ اليوم (أمس)».

أعلن مدّع عام في نيويورك أنّ سلطات جزر الباهاماس أوقفت، يوم الاثنين، بطلب من القضاء الأميركي، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة «إف تي إكس» للعملات الرقمية سام بانكمان-فريد بعد الانهيار المفاجئ لشركته.

حذّرت السلطات الفرنسية، يوم الاثنين، الإدارات الرسمية والمؤسّسات المهمّة في البلاد من خطر تلقّيها طروداً مفخّخة كتلك التي استهدفت مؤخّراً بعثات أوكرانية وهيئات رسمية في إسبانيا، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية .أكّد القضاء الأميركي، يوم الاثنين، أنّ الليبي المتّهم بصنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988، في هجوم أوقع 270 قتيلاً، لا يواجه

عقوبة الإعدام.

ولدى مثول أبو عجيلة محمد مسعود (71 عاماً) أمام قاضية فيدرالية في محكمة بواشنطن في جلسة استماع مقتضبة، أُبلغ الليبي بالتّهم الموجّهة إليه ومن بينها خصوصاً "تدمير طائرة أوقع قتل".

قُتل 3 أشخاص على الأقل عندما هاجم مسلّحون فندقاً يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابل، أمس (الاثنين)، في حين أفاد شهود عيان بوقوع عدة انفجارات وإطلاق نار.

اختتم وفد أميركي رفيع المستوى، أمس (الاثنين)، محادثات استمرت يومين في الصين لاستكشاف سبل مواصلة التعاون قبل زيارة مرتقبة في مطلع العام المقبل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، هدفها ترطيب العلاقات المتوترة حول العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك حول التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، وتايوان، وموقف بكين من الحرب في أوكرانيا.