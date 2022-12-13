أعلن البنك المركزي العراقي، أمس (الاثنين)، عن تسلُّم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت البالغ نحو 8 مليارات دولار بعد تسديد كامل التعويضات المرتبطة بغزوه للكويت إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين في عام 1990.

وقال البنك المركزي العراقي، إنه تسلم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات البالغ 7.95 دولار أميركي، بعد تسديد كامل التعويضات للكويت.

في وقت توقعت روسيا، أمس، تراجعَ تركيا عن عملية محتملة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، حذَّر مسؤولٌ أميركيٌّ سابق من «انهيار» علاقة واشنطن وأنقرة إذا مضت العملية قدماً.

ونقلت وسائلُ إعلامٍ تركية عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أمس، أنَّ بلاده تواصلَ إقناع الجانب التركي بعدم البدء في العملية البرية، شمال سوريا، مؤكداً أنَّ هناك نجاحات تحققت في هذا الاتجاه و«سنبقى على اتصال».

فجرت احتفالات تحضِّر حركة «حماس» لإقامتها غداً (الأربعاء) بذكرى انطلاقتها، أحدث خلاف مع السلطة الفلسطينية التي اعتقلت بعض كوادر الحركة وهددتها لمنعها من أي مظاهر للاحتفال في الضفة الغربية، وذلك قبل لقاء مفترض في العاصمة الجزائرية نهاية الشهر الحالي من أجل دفع اتفاق مصالحة للأمام.

أعلنت الجزائر أنها حددت 5 ملفات كبيرة لبحثها مع فرنسا لطي خلافهما الأزلي حول «أوجاع الذاكرة»، الذي يمنع إقامة علاقات طبيعية بعد 60 سنة من الاستقلال. ويوجد من ضمن الملفات، قضية ظلت تثير حساسية لدى الجزائريين، تتعلق بـ«المفقودين» الفرنسيين في الجزائر، خلال ثورة التحرير (1954 - 1962)، يعتقد أنهم تعرضوا للتصفية على أيدي أفراد «جبهة التحرير الوطني».

ينتظر أن يعقد المكتب التنفيذي لتحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» اجتماعاً يحدد بموجبه آجال عقد المشاورات والمؤتمرات الخاصة لحسم القضايا العالقة مع القوة السياسية الأخرى، وذلك بعد أسبوع واحد من توقيع الاتفاق الإطاري مع الجيش، في وقت تناقلت فيه وسائط إعلام محلية أن عشرات التنظيمات أعلنت رغبتها في توقيع الاتفاق الإطاري، بينما لا تزال المشاورات مع القوى الرئيسية تراوح مكانها دون

التوصل لاتفاق.

سلَّم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي تقريراً مفصلا ( الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة المعنية بالاطفال والنزاع المسلح فيرجينا غامبا، مشيراً الى أن قوات الاحتلال اعدمت أكثر من 52 طفلاً منذ بداية العام بعضهم قتل برصاص جيش الاحتلال و آخرون ونتيجة حرمانهم من العلاج .