أخبار الخليج - البحرين

ولــي العهـــد رئيــس الـوزراء: نعتـــز بنجـاحــات الكفــاءات البحــرينيــة في الشــركــات الـوطنيـة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع اللوجستي في مملكة البحرين مكون رئيس ضمن القطاعات الرافدة لمسارات التنمية التي تدفع بالنمو الاقتصادي إلى آفاق أرحب، لافتا إلى ما يمثله قطاع الطيران كأحد القطاعات الداعمة لتنافسية مملكة البحرين والمعززة لتنامي الاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة. وأكد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به شركة مجموعة طيران الخليج القابضة والخطط التطويرية التي تتبناها الشركة في دعم جهود تطوير الخدمات اللوجستية بمملكة البحرين، ووجه إلى تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين الشركات المنضوية تحت شركة مجموعة طيران الخليج القابضة بما ينعكس إيجابا على تنمية القطاع اللوجستي وتعزيز قدراته الداعمة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يفتح المجال واسعا أمام أبناء الوطن عبر خلق الفرص النوعية للتوظيف والاستثمار في كافة المجالات.

الأنباء - الكويت

الكويت والسعودية توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير "حقل الدرة"

وقّعـــت الـكـويــــت والسعودية مذكرة تفاهم لتطوير حقـــل الـــدرة المشترك والتي تتضمن إجراءات التطوير وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسـيـــة للمشـــروع وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذه. جاء ذلك، بحضور وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، أمس الأحد، بمؤسسة البترول الكويتية، إذ شهد الطرفان التوقيع على مذكرة التفاهم لتطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج. ويأتي التوقيع تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي الكويت والمملكة في 24 ديسمبر 2019، وتتويجا للمباحثات التي عقدت بين ممثلي البلدين للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.