الديار - محمد بلوط

تناول موضوع اجتماع اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول وقال، حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسات اسبوعية متتالية مرة او مرتين في الاسبوع، للتسريع في درس هذا القانون، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس في جلسة تشريعية لاحقة من اجل مناقشته واقراره. وتبين خلال هذه الجلسات أنّ هناك ثغرًا وملابسات في نص مشروع القانون تحتاج الى نقاش وتعديلات في الشكل والمضمون، وهذا ما ساهم في اطالة فترة درسه. لكن المعضلة الاساسية التي واجهته في البداية هي المعارضة الشديدة من قبل كتل ونواب وهيئات اقتصادية وجمعيات المودعين على تنوعها واختلاف ميولها. وبرأي مصدر نيابي بارز، فإنّ قانون "الكابيتال كونترول" سلك طريقه مؤخراً بشكل موضوعي في جلسات اللجان النيابية المشتركة وصار على السكة، لكن اقراره مرتبط بعقد جلسة تشريعية عامة، وربما أيضاً بإقرار قوانين إصلاحية مالية أخرى، أبرزها قانوني التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف. وفي هذا السياق، أقّرت اللجان النيابية المشتركة في جلستها امس، الصيغة المتعلقة بالاموال الجديدة، واستبدلتها بعبارة اخرى هي "الايداعات والتحويلات بعد 17 تشرين الثاني 2019"، وذلك بهدف الحفاظ على الاموال وعدم المس بحقوق المودعين، كذلك جرى نقاش حول الاستثناءات في التحويلات يفترض ان يستكمل في جلسة اليوم. وبرأي اكثر من مصدر ان قانون "الكابيتال كونترول" سيكون جاهزاً امام الهيئة العامة في مطلع العام الجديد، اما مناقشته واقراره في الهيئة العامة فهي مرتبطة بامرين: اما اقراره بحد ذاته وعدم ربطه باقرار قانوني التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف، او وضعه جانباً كما عبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ريثما يتم اقرار القانونين المذكورين. وفي سياق متّصل أعلن بو صعب عن أنّ النقاش محصور بالاستثناءات.

الجمهورية – إيفا أبي حيدر

تحت عنوان " توتال تستعجل الحفر لكن الدولة غير جاهزة" كتبت "أبي حيدر" باشرت شركة "توتال انرجيز" التحضيرات لبدء الاستكشاف في البلوك 9، حيث أعلن مكتب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أمس أنّه اجتمع خلال زيارته إلى فرنسا، برئيس مجلس إدارة ومدير عام الشركة باتريك بويانيه، بحضور مدير عام التنقيب والانتاج عضو المجلس التنفيذي للشركة Nicolas Terraz. وأكد بويانيه أن الشركة باشرت بنشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9، كما فنّد الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب. من جهته، أكد الوزير فيّاض أهمية التعاون بين الشركة والسلطات اللبنانية، ولا سيما هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن. كما اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة. وفي السياق، يقول الخبير النفطي عبود زهر ان الأزمة الاوكرانية الروسية وتوقّف تصدير الغاز الروسي الى اوروبا خلقَ هذه الحاجة للغاز على ان يتأمّن على وجه السرعة، ونسبة الى موقع لبنان في حوض شرق المتوسط فالدول تهتم كثيراً بغاز لبنان، لكن للاسف يغيب حالياً المناخ الاستثماري في لبنان، وذلك بسبب القطاع المصرفي المتعثّر.