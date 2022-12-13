روسيا ليوم

واشنطن تدعو إلى المساءلة في قضية مقتل الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة

دعت الولايات المتحدة إلى المحاسبة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إن الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة قتلت برصاص جنوده عن طريق الخطأ، خلال تبادل لإطلاق النار في جنين في نهاية الأسبوع. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نعرب عن خالص تعازينا لأسرة جنى زكارنة، الفتاة الشابة التي قتلت.. إنه حادث مفجع في أي وقت تسمع فيه مقتل مدني في هذه الأنواع من العمليات العسكرية".وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في ما حدث. ونأمل أن نرى مساءلة في هذه الحالة"، مشيرا إلى أن "موت زكانة المأساوي يأتي في سياق العنف المتصاعد في الضفة الغربية الذي لاحظناه ونأسف عليه.. هناك زيادة مقلقة في عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك إصابات العديد من الأطفال ووفاة المراهقة الفلسطينية الآن".وجدد برايس التأكيد على "ضرورة قيام جميع الأطراف باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لتهدئة الوضع، ولمنع المزيد من الخسائر في الأرواح".