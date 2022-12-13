وكالة الأناضول

أردوغان: اكتشفنا حقلا نفطيا باحتياطي 150 مليون برميل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اكتشفت حقلا نفطيا في جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، يبلغ صافي احتياطه 150 مليون برميل. جاء ذلك في خطاب ألقاه للشعب التركي عقب اجتماع لحكومته في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الاثنين. وأوضح أردوغان أن الاحتياطي المكتشف، هو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022. وأن قيمته تصل إلى 12 مليار دولار. وتابع قائلا: "كثفنا أنشطة التنقيب عن النفط في البر، وزاد إنتاج الشركة التركية للنفط من 40 ألف برميل إلى 65 ألف برميل يوميا". وعن أهداف تركيا في مجال الإنتاج النفطي، أردف أردوغان: "نهدف إلى زيادة إنتاجنا اليومي إلى 100 ألف برميل في الذكرى المئوية لجمهوريتنا عبر المزيد من البحوث السيزمية والحفر والتنقيب وتحسين الإنتاجية". ومشيرا أن الشركة التركية للنفط كثفت خلال فترة تفشي كورونا، أنشطة التنقيب عن النفط، أوضح أنها تمكنت من تحقيق 34 اكتشافًا جديدًا. كما لفت إلى أنه تم اكتشاف حقل نفطي جديد في ولاية أضنة (جنوب) يصل احتياطه إلى 8 ملايين برميل. وأضاف أردوغان أنه سيتم قريبا افتتاح منشأة في خليج ساروس ببحر إيجة، لنقل الغاز الطبيعي من السفن إلى الشبكة الوطنية للتوزيع. وأكد أن حكومته تعمل على زيادة سعة مرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض إلى 10 مليارات متر مكعب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

طائرة "ميغ-31" روسية ترافق طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "ميغ-31"، تابعة لقوات الدفاع الجوي في الأسطول الشمالي، أقلعت بعد رصد طائرة استطلاع نرويجية "آر 3 إس أوريون" وقامت بتتبعها فوق بحر بارنتس. ووفقا للوزارة، فقد تم رصد هدف جوي فوق بحر بارينتس كان يقترب من الحدود الروسية. ولتحديد الهدف ومنعه من انتهاك المجال الجوي الروسي، فقد تم إرسال طائرة "ميغ 31" مقاتلة التابعة لأسطول الشمالي الروسي، وتمكن طاقمها من تحديد الهدف على أنه طائرة دورية تابعة لسلاح الجو النرويجي، ورافقتها فوق بحر بارنتس. وأكدت الوزارة أنه "نتيجة للتعامل الاحترافي لطاقم الطائرة الروسية، تم ضمان تتبع ومراقبة مسار الطائرة الأجنبية".وتابع البيان أن المقاتلة الروسية عادت إلى قاعدتها، بعد ابتعاد الطائرة النرويجية عن المجال الجوي الروسي، وشدد على أن "انتهاك حدود الدولة الروسية أمر غير مسموح به".كما أكدت الوزارة أن تحليق طائرة "ميغ 31" تم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ودون عبور الممرات الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.