توقعات برفع "الفيدرالي" الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة

من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في ختام اجتماع سياسته الذي استمر يومين وسيكون رفع أسعار الفائدة هو السابع خلال العام الحالي لمكافحة التضخم وسيعلن جيروم باول رئيس الاتحاد الفيدرالي في مؤتمر صحافي ملخص التوقعات الاقتصادية وأهدافه لخفض التضخم.