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حوار الخميس الذي كان يمهد له رئيس المجلس النيابي نبيه بري والذي حظي بتأييد بعض الكتل والنواب طار مبدئيا بعد تأكيد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الكتائب عدم المشاركة فيه.

وعليه فان الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس البلاد قائمة بعدما دعا الرئيس بري إلى عقدها الخميس في الخامس عشر من الحالي.

المنار

عند المربع الذهبي يحط مونديال قطر الليلة، وباهتمام عالمي يترقب المتابعون مباريات النصف نهائي بين الارجنتين وكرواتيا عند التاسعة مساء، على ان الاهتمام الابرز بمباراة الغد بين المغرب وفرنسا، حيث اول حضور لمنتخب عربي في هذا المربع منذ اطلاق مسابقات كأس العالم .

nbn

جلسة نيابية انتخابية عبثية يوم الخميس المقبل لا جلسة حوارية كان يمكن أن تمهد لتوافق على رئيس الجمهورية.

ذلك أن المسعى الحواري الجدي الذي بذله الرئيس نبيه بري كان يهدف بصدق إلى إحداث ثغرة في الطريق الرئاسي المسدود.

mtv

الحوار طار. فرئيس مجلس النواب نبيه بري عرف أن الأجواء غير مؤاتية لطرح ولد ميتا، لذا فضل أن يدعو إلى جلسة لإنتخاب رئيس الخميس، من دون أن تتبعها أو تسبقها جلسة حوار. أسباب سقوط الحوار كثيرة، لكن أبرزها أن قوتين أساسيتين إتفقتا على عدم الجدوى منه.

NTV

بعض الجلسات والملفات تودع اجتماعاتها وتودعها خزانة العام الجديد، مع توصية تقضي بالريبة وعدم الحل ونصب الأفخاخ والتعطيل فالحوار صرف عنه النظر لتعثر نصابه السياسي وعادت شجرة العائلة النيابية إلى جلسات الانتخاب الرئاسية التي ستطفئ شمعتها العاشرة وتضع أقدامها في السنة المقبلة.. منطلقة بالرقم أحد عشر من دون اتضاح المسار بعد ذلك وقفزا فوق أرقام الجلسات ومئويتها المحتملة، فإن العدائين إلى قطر يحجزون في المقاعد الرياضية، أملا باستراق النظر إلى الترشيحات الرئاسية ومع عودة قائد الجيش جوزيف عون من الدوحة أقلعت رحلة جبران باسيل إلى العاصمة القطرية للمرة الثالثة، قياما وقعودا.

OTV

في مؤشر شكلي اضافي الى التعقيد البالغ الذي وصل اليه الاستحقاق الرئاسي، سقطت فكرة الحوار التي أطلقها الرئيس نبيه بري في ختام الجلسة الرئاسية السابقة، لتأتي جلسة الخميس المقبل، تتويجا لعشر مسرحيات انتخابية فاشلة، بتعبير النواب أنفسهم، حيث تأكد عجز الكتل النيابية عن تطبيق الدستور واحترام الميثاق بانتخاب رئيس للدولة، ورمز لوحدة الوطن، وفق تعريف رئيس الجمهورية اللبنانية في نص المادة 49 من الدستور.

LBC

سقط الحوار قبل أن يولد، على الأقل في جلسة بعد غد الخميس، اليوم الثلاثاء كانت آخر مهلة ليتبلغ الرئيس بري مواقف الكتل من دعوته إلى الحوار بعد غد الخميس، الأجوبة دعت رئيس المجلس إلى الإبقاء على جلسة الخميس انتخابية وليست حوارية، ما يعني انها ستنضم إلى الجلسات التسع التي سبقتها.

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