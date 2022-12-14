لبنان الحر

أكّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، خلال ورشة عمل بعنوان "تحديات وآفاق القطاعين الصحي والبيئي" في الصيفي، أن "الهدف الأول هو حماية اللبنانيين ليس فقط بالأمن، بل أيضاً بالصحة ومن خلال المحافظة على نظافة البيئة".

صوت لبنان

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، نتائج الفحوص المخبرية للعينات العشوائية الخاصة ببكتيريا الكوليرا ، كاشفا عن "اجراء 55 فحصاً عشوائياً في جميع محافظات البقاع و الجنوب، كما واجري 60 فحصاً في محافظات الشمال و جبل لبنان، حيث أتت نتيجة جميع الفحوصات التي أجريت "سلبياً".

radio orient

أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض، في تعميم، إدراج أدوية الأمراض السرطانية التي تعطى كحقن وريدية والأدوية الأخرى التي تعطى كحقن حصرًا في المستشفيات ضمن الفواتير الإستشفائية للمرضى المستفيدين من تغطية وزارة الصحة العامة في المستشفيات المعتمدة من قبلها.

اذاعة النور

أكد العلامة السيد علي فضل الله، أن "هناك تحديات كثيرة تواجهنا في هذا الوطن وفي مقدمها النظام الطائفي الذي يتجلى في الصراعات بين المواقع السياسية تحت حجة حقوق هذه الطائفة وذاك المذهب والتي تأخذ أبعاداً طائفية ومذهبية وتثير الحساسيات والنعرات بين مكونات هذا الوطن".

صوت المدى

أشار رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، في بيان، الى ان "نشر الإعلانات ودفاتر الشروط الخاصة بالصفقات والمزايدات على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، لا يعني موافقة الهيئة عليها، بل خضوعها للتدقيق عملا بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام.