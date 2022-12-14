نداء الوطن – غادة حلاوي

تناولت موضوع الزيارة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عين التينة حيث أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على أجواء اللقاء مع الأمير بن سلمان، وبحثا إمكانية عقد جلسة نيابية تشريعية لإقرار سلسلة مشاريع عالقة وإمكانية عقد جلسة ثانية لحكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن اللقاء مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والذي اندرج في أساس التوضيح بأنّ انعقاد مجلس الوزراء كان للضرورة وبأنّ الهدف منه لم يكن التقليل من حضور طائفة أو محاولة استثنائها. أمّا من ناحية عقد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء فقد أكدت مصادر حكومية أنّ التحضيرات جارية واحتمال عقد الجلسة بُعيد الأعياد وارد، لكن رئيس الحكومة يجري حالياً سلسلة لقاءات ثنائية تشاورية مع الوزراء كلّ على حدة لمعالجة ملفاتهم العالقة. ولأنّ الفراغ في الرئاسة الأولى سيطول فهذا يستوجب العمل حكومياً وبرلمانياً لتقطيع جملة مشاريع وقرارات معلّقة. وختمت قائلةً في هذه الفترة سيدعو رئيس مجلس النواب لجلسات انتخاب الرئيس وقد نصح بالحوار على قاعدة "للهم إني بلغت" فلم يلبّوا، أمّا الرئيس ميقاتي، فسيتصرف من وحي لقائه مع بن سلمان، وهذا اللقاء بذاته رصيد كافٍ، وأضافت بأنّ الرئيس بري سيكون الداعم الأول للقرارات التي سيأخذها رئيس الحكومة.

الديار – علي ضاحي

تحدّث عن الزيارة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى بكركي وقال، كشف مقربون من الرئيس ميقاتي أنّ زيارته للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرتبطة حصراً بوضع حكومته وملابسات عقد جلسة مجلس الوزراء وحيثياتها. وبأنّه وضع البطريرك الراعي في الظروف التي استوجبت عقد جلسة حكومية رغم المعارضة المسيحية، وذلك بهدف القيام بواجبه تجاه الناس في الملف الصحي والبيئي. وكذلك، أكد للراعي انه يحتفظ بحقه في الدعوة الى جلسة للحكومة متى فرضت الحاجة الطارئة، وأضاف بأنّه لن يدعو إلى اي جلسة جديدة من دون التشاور مع كل الوزراء، لا سيما المعترضين على عقد الجلسات. وفي المقابل، يؤكد المقربون من الرئيس ميقاتي انه وضع البطريرك في صلب مباحثاته التي اجراها في السعودية والاجواء التي استشفها في القمة السعودية –الصينية، وهي دعم السعودية وفرنسا للبنان من بوابة الملف الانساني والاقتصادي. أمّا عن الزيارة التي قام بها الرئيس ميقاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه الراعي، قال المقرّبون بأنّها تأتي في إطار التشاور الحكومي والمجلسي بين الرئاستين الثانية والثالثة في زمن الشغور الرئاسي وللقيام بما يلزم في مهمة تسيير شؤون الدولة.