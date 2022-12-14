روسيا اليوم

البنتاغون يستعد لإرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

كشف مسؤول دفاعي أمريكي أن واشنطن تستعد لإرسال منظومة دفاع صاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا بهدف "تعزيز الدفاع ضد هجمات روسيا"، وهو قرار يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ووفقا لشبكة CNN الأمريكية فإن إدارة الرئيس جو بايدن، تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال هذه المنظومة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى بايدن للتوقيع عليها.

وقال مسؤولون إنه بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن يتم شحن صواريخ "باتريوت" خلال الأيام المقبلة وسيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في جرافينوير بألمانيا.

ورفض السكرتير الصحفي للبنتاغون، العميد في سلاح الجو بات رايدر، التعليق على هذه المعلومات، قائلا إنه "ليس لديه ما يعلنه في الوقت الحالي".

وأكد رايدر أن بلاده ستواصل "البحث عن أفضل السبل التي يمكننا من خلالها دعم أوكرانيا بشكل أحسن، لحماية سكانها وحماية بنيتهم ​​التحتية والنجاة من الهجمات".