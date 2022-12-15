لبنان الحر

استقبل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه، في كليمنصو، نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم.

صوت لبنان

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة سفيري تشيكيا جيري دوليزيل وسلوفاكيا ماريك فارغا. واطلع منهما على المساعدات الصحية التي يقدمها بلديهما للبنان في مختلف المناطق مع التشديد على مواصلتها.

radio orient

رأت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان إثر اجتماعها برئاسة رئيس الحزب أسعد حردان، أن "تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، خلق واقعاً خطيراً بحيث لم يعد بمقدور الناس الحصول على أدنى مقومات الحياة، من غذاء ودواء وطبابة وتعليم وغيره. وإن استمرار هذا الواقع على ما هو عليه، ينذر بالانهيار، ما يشكل تقويضاً للأمن الاجتماعي الذي هو أساس الاستقرار".

اذاعة النور

زار وفد قيادي من حركة "أمل" ضم النائب محمد الخواجة والنائب السابق علي بزي والدكتور علي رحال، المقر الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت، حيث كان في استقبالهم عضوا "اللقاء الديموقراطي" النائبان هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء في المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

صوت المدى

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وعرض معه الوضع الامني في البلاد.