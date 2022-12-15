أعلنت سفارة الولايات المتّحدة في برلين أنّ ألمانيا أبرمت مع الجيش الأميركي عقداً لشراء 35 مقاتلة من طراز إف-35، في صفقة تندرج في إطار جهود الدولة الأوروبية لتحديث جيشها.

وقالت السفارة في بيان إنّ الحكومة الألمانية "وقّعت عقداً مع سلاح الجو الأميركي لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 لايتنينغ تو، سيتمّ تسليمها بين عامي 2026 و2029".

وبحسب بيان السفارة الأميركية فإنّ "برنامج إف-35 الألماني سيضمن استمرار ألمانيا في أداء التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي وسيضمن قدرة الردع الموثوق بها للحلف في المستقبل".

ومن المتوقع أن تدخل أول مقاتلة إف-35 الخدمة في الجيش الألماني في 2028.

وشدّدت السفارة في بيانها على أنّه "في مواجهة التحدّيات الأمنية الحالية، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، أصبح التعاون الوثيق بين الحلفاء أكثر أهمية من أيّ وقت مضى".

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن أمام قادة 49 دولة إفريقية في قمة في واشنطن إلى إقامة "شراكة" كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح "النجاح" للعالم.

وحضّ بايدن في كلمة ألقاها على "شراكات ليس لإرساء التزام سياسي وتعزيز التبعية، بل لتحفيز النجاح المشترك والفرص". وأضاف "عندما تنجح إفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. العالم كله ينجح".

وتحدث بايدن عن بعض ملامح المشاريع الأميركية في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تناهز قيمتها الاجمالية 55 مليار دولار، من بينها 100 مليون دولار للطاقة النظيفة.

كما أعلن عن التزامات للقارة قدمتها شركات من بينها استثمار شركة فيزا الرائدة في مجال بطاقات الائتمان مليار دولار.