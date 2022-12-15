تظاهر مئات السودانيين ضد اتفاق يمهد الطريق أمام إنهاء أزمة تعصف بالبلد منذ انقلاب العام الماضي، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون "لا للاتفاق"، أثناء توجههم نحو القصر الرئاسي في الخرطوم مقر قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان الذي استولى على السلطة في تشرين الأول 2021 مطيحاً بالقادة المدنيين.

في الخامس من كانون الأول/ديسمبر وقع العسكريون الحاكمون في السودان وبينهم البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو، اتفاق إطار مع مجموعات مدنية عديدة لاسيما قوى الحرية والتغيير التي أُطيح بممثليها خلال انقلاب 25 تشرين الأول 2021.

وتعرّض الاتفاق الذي حدد الخطوط العريضة لعملية انتقالية دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات محللين ونشطاء في مجال الديموقراطية اعتبروه "غامضاً" و"غير شفاف" وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.

وسار المتظاهرون في الخرطوم الثلاثاء حاملين لافتات تطالب بالعدالة لأشخاص قتلوا خلال التظاهرات المؤيدة للديموقراطية.

إعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جدا".

وفي جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، رأى الأمير فيصل بن فرحان أن "الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدا".

وقال إن "الاستقطاب آخر ما يحتاجه العالم في الوقت الراهن"، مشدداً على أن "الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدا".