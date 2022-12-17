لبنان الحر

قدم وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة التعازي ‏بالجندي الايرلندي باسم رئيس واعضاء المجلس النيابي وبتكليف من رئيس المجلس الى القائد العام لقوات ‏الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو في مقر قيادة القوة الدولية في الناقورة قبل ظهر ‏اليوم.‏

صوت لبنان

كشف رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، أن "ازمة الطاقة المحلية والعالمية جعلت من المواطنين التركيز اكثر على استهلاك الغاز المنزلي كبديل عن غلاء الكهرباء وانقطاعها الدائم وذلك على صعيد التدفئة المنزلية وهذا الامر اظهر الاف القوارير الغاز المخبأة وغير المستعملة وبالتالي هذا الامر يجب التعاطي معه بشكل جدي للتخفيف من مخاطره العالية على السلامة العامة.

radio orient

أكد مجلس نقابة المحامين في بيروت، اثر جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب ناضر كسبار، على "ما ورد في البيان المشترك مع نقابة المحامين في طرابلس"، مشددا على "وجوب عودة القضاة عن استنكافهم عن العمل وعن إحقاق الحق".

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب عبد الرحمن البزري، وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وإنمائية.

صوت المدى

التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الفرنسية وممثل مجلس النواب في لجان الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية النائب سيمون ابي رميا، في سياق زيارته لفرنسا، الامين العام لجمعية البرلمانات الفرنكوفونية النائب الفرنسي برونو فوكس، ووضعه في اجواء مؤتمر الحوكمة الرقمية الذي نظم في المجلس النيابي اللبناني الشهر الماضي بالتعاون مع الجمعية اللبنانية الفرنكوفونية