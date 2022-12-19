لبنان الحر

اعتبر رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​، ​نجيب ميقاتي​ بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الإفتاء في طرابلس، أن "اليوم كانت مناسبة من أجل تجديد ثقتنا بدار الفتوى و بكل القيّمين على هذا الدار"، متمنياً "الخير لكل المرشحين في انتخابات الإفتاء في طرابلس والشمال، وأتمنى أن تبقى هذه الدار هي الجامعة".

صوت لبنان

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن كل ما يجري على الحدود يؤكد ضرورة تجديد دعوتنا إلى الحياد الايجابي الناشط ومؤتمر دولي خاص بلبنان.

radio orient

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنها تلقت أن الزميل ايلي مصبنجي الصحافي اللبناني المقيم في باريس قد انتخب للمرة الثالثة على التوالي رئيساً لجمعية الصحافيين الأجانب في فرنسا.

اذاعة النور

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، سفير الجمهورية العربية ‏السورية في بيروت السيد علي عبد الكريم علي في لقاء وداعي. وشكر السيد نصر الله ‏سعادة السفير لجهوده الكريمة خلال إقامته المديدة في لبنان خصوصاً لجهة المساهمة في ‏تحسين وترتيب العلاقات بين البلدين.

صوت المدى

رأى ​وزير الشؤون الاجتماعية​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​هكتور حجار​ "اننا على مقربة من ولادة لبنان الحرية والديموقراطية والعيش المشترك الحقيقي، فلبناننا هذا لن يكون ما لم نكن ولن نكون ما لم يكن، هو نحن ونحن هو ولا تجزئة لا في كلنا ولا في كله".