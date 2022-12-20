Published by lebarmy14 on ثلاثاء, 12/20/2022 - 10:34

(تصدر كل نهار خميس).

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Press: 
أخبار وتحليلات مراكز الدراسات العالميّة
Date: 
الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022