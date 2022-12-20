لبنان الحر

زار وزير الدفاع الوطني موريس سليم مقر الوحدة الايرلندية في بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل لتقديم واجب العزاء، حيث عقد اجتماعاً مع القائد العام لليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية بحضور سفيرة ايرلندا في مصر ولبنان نوالا اوبرين.

صوت لبنان

نفذ عناصر فوج إطفاء طرابلس اعتصاماً أمام المركز في منطقة المحجر الصحي في الميناء للمطالبة براتبهم الشهري الذي لم يتقاضوه منذ أربعة أشهر إضافة إلى مستحقات مالية تتعلق ببدل النقل، الطبابة الإستشفاء والمدارس.

radio orient

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن.

اذاعة النور

شدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ ​نعيم قاسم​ في تصريح له، على أن "لا أحد من النواب في موقع مساءلة زملائه النواب، فكل نائب وكل كتلة نيابية يتحملون مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية، وبسبب عدم وجود أغلبية متَّفقة ترجح الانتخاب، تحتاج الكتل إلى الاتفاق".

صوت المدى

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، في إطار جولته في جمهورية مصر العربية، وتم البحث في سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الإقتصادي المشترك وإمكانات الإستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين في إقامة شراكات إستثمارية تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والإقتصادين المصري واللبناني على حدٍ سواء.