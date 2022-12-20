هدد الناطق بلسان "كتائب عز الدين القسّام"، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، بخطف جنود إسرائيليين إضافيين، وذلك بعد الفشل في المفاوضات مع تل أبيب حول صفقة تبادل أسرى. وقال أبو عبيدة، في حوار نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية، أمس (الأحد)، إن "قرار زيادة غلّة الجنود (الإسرائيليين) الأسرى ما زال ساري المفعول، وتحت التنفيذ، في ظل تعنت الاحتلال في ملف تبادل الأسرى". ويُعتبر هذا ثالث تهديد يطلقه قادة "حماس"، منذ بدأت الحركة تحتفل بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتأسيس الحركة، في الأسبوع الماضي. وقد سبقته تصريحات لرئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي أمهل إسرائيل وقتاً قصيراً لإبرام الصفقة، "وإلا فإن حركة (حماس) ستغلق هذا الملف إلى الأبد".

يواصل نتنياهو جهوده لتشكيل حكومته مع أحزاب اليمين المتطرف والكتل الدينية المتزمتة. وستنتهي في يوم الأربعاء المدة المتاحة له، ولهذا يتجه لإبلاغ رئيس الدولة، يستحاك هيرتسوغ، أنه أتم بنجاح الجهود لتشكيل الحكومة ويطلب المصادقة عليها في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، خلال أيام. واعتبر مراقبون أن الأمر لعبة، إذ إن مفاوضات الائتلاف لا تزال جارية، والعملية التشريعية الخاطفة التي يسعى معسكر نتنياهو إلى إتمامها قبل تنصيب الحكومة، لا تزال مستمرة. وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو ورئيس الكنيست المؤقت، ياريف ليفين (الليكود)، سيعملان على المناورة لكسب مزيد من الوقت، من خلال تأخير هذه العملية قدر الإمكان دون أن يكون لذلك علاقة بالمسائل العالقة في المفاوضات الائتلافية، ولكن للانتهاء من تمرير التشريعات التي التزم "الليكود" بسنها حتى قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، لتمكين الائتلاف من تنفيذ الاتفاقات التي تشكل على أساسها.