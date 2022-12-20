أطلق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مرحلة جديدة في إطار تعزيز التحالف الاستراتيجي ووضع آليات مشتركة لمواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة على بلديهما. واتفق الطرفان، خلال قمة لفتت الأنظار في توقيتها وفي أجندتها، التي تطرقت إلى كل مناحي التعاون بين البلدين، على رزمة من الخطوات الثنائية، بينها توسيع التعاون في القطاع النووي، وتعزيز آليات التعاون العسكري. ولم يتطرق الطرفان في الشق العلني من المحادثات إلى احتمال أن تنخرط بيلاروسيا في الحرب الأوكرانية بشكل أوسع من السابق، على الرغم من تكهنات بهذا الشأن سبقت زيارة بوتين إلى مينسك.

أثار توقيت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، تكهنات حول توجه الكرملين لوضع ترتيبات جديدة على صعيد الحرب في أوكرانيا، واحتمال توسيع نطاق التحرك العسكري المشترك لموسكو ومينسك خلال المرحلة المقبلة. ومع نفي الكرملين صحة معطيات تداولتها وسائل إعلام حول نية بوتين "إجبار" حليفه الأقرب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على الانخراط مباشرة في العمليات العسكرية، فإن الطرفين أعلنا عن سعيهما لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة بما في ذلك على الصعيد العسكري.

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا؛ وبينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة. ووجه زيلينسكي طلبه إلى سوناك في كلمة عبر دائرة فيديو، مخاطباً اجتماعاً في ريغا لقادة الدول أعضاء "تحالف قوة الاستطلاع المشتركة"، قائلاً: "أطالبكم بزيادة إمكانية تزويد بلدنا بمنظومات دفاع جوي، والمساعدة في التعجيل بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها شركاؤنا".

أكد أليكسي أريستوفيتش، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات كييف حاولت قتل رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، خلال إحدى المرات التي قام فيها بزيارة القوات الروسية الموجودة بالخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا. وبحسب شبكة "آر تي" الروسية، فقد أدلى أريستوفيتش بهذا التصريح تعليقاً على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت زعم أن واشنطن، التي تدعم كفة أوكرانيا في الحرب، سعت لثني كييف عن استهداف القائد الروسي الأعلى في نيسان الماضي.

يقدم رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، عبر خطاب في لاهاي اعتذارات رسمية باسم الحكومة عن دور الدولة الهولندية في العبودية، معتبراً أنها جريمة ضد الإنسانية. ويقول روته في خطاب مرتقب عن العبودية: "اليوم أقدم اعتذارات باسم الحكومة الهولندية عما قامت به الدولة الهولندية في الماضي".