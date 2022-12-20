ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شمال غربي سوريا، وتسبب بوقوع أضرار في عدد من المباني السكنية والمنازل، وسط حالة من الذعر في أوساط المدنيين من تحذيرات بحدوث هزات ارتدادية، وفقاً للمركز السوري الوطني للزلازل وخبراء في الجيولوجيا بشمال غربي سوريا. وقال "المركز الوطني للزلازل"، ومقره العاصمة السورية دمشق، إن "الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المركز الوطني للزلازل ووزارة النفط، رصدت هزة أرضية متوسطة بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 4.8 كم، الساعة 21:13 بالتوقيت المحلي في سوريا، تبعد مسافة 16 كم شمال غربي مدينة إدلب".

أطلقت قوات الأمن السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم خرجت احتجاجاً على اتفاق مبدئي بين الجيش ومدنيين يهدف إلى إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الانقلاب العسكري، العام الماضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. تظاهر اليوم آلاف النشطاء المؤيدين للديمقراطية في العاصمة السودانية رفضاً لاتفاق وقّعه قادة عسكريون ومدنيون في 5 كانون الأول ووصفه منتقدون بأنه غامض. وقالت سميرة حسن، التي شاركت في الاحتجاج: "لن نقبل بأي شيء غير حكومة مدنية". وهتف المتظاهرون: "لن تحكمونا بهذا الاتفاق"، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

فضّت قوات الأمن السودانية مسيرات حاشدة خرجت في مدن العاصمة الثلاث؛ الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الرابعة لـ"ثورة 19 كانون الأول 2018" التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم السودان بالتعاون مع "الإسلاميين" لمدة 30 عاماً. وردد المتظاهرون هتافات رافضة للتسوية السياسية التي وقعها "تحالف الحرية والتغيير" المعارض مع قادة الجيش، والتي سُميت "الاتفاق الإطاري"، فيما تصدت الشرطة وقوات الأمن للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وصولهم إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، وذلك عند وصول الموكب الآتي من منطقة الصحافة في جنوب الخرطوم إلى بداية الشارع المؤدي إلى القصر.

كشف عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن أنه بحث مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة "الوحدة" المؤقتة، في "مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد، بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط والغاز"، بينما أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة "الاستقرار" الموازية، استعداده "للتفاوض على الحدود البحرية، مع دول الجوار، بما يحفظ حقوق الشعب الليبي"، في إشارة إلى مصر. ووصف باشاغا في كلمة مسجلة، مساء الأحد "الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع بعض الدول بأنها غير رسمية، وفي ظروف استثنائية"، مؤكداً أن "الحكومة المؤقتة لا يمكنها توقيع اتفاقيات".