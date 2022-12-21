لبنان الحر

شدد رئيس نقابة "أصحاب معارض السيارات" وليد فرنسيس، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على رأس وفد من جمعية تجار السيارات المستعملة، على "أننا عرضنا على ميقاتي المشكلة التي نواجهها في القطاع. نحن مع قرار رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة، ولكن الامر يحتاج الى ملحق مرسوم يتعلق بتعديل الشطور الجمركية كي تتم زيادة الرسم بحدود العشرة أضعاف بدلاً من زيادته 18 ضعفاً، وقد أبدى ميقاتي اهتماماً بالموضوع وأجرى اتصالات عدة بحضورنا مع وزير المال وعدد من المعنيين لإيجاد الحل السريع لمشكلتنا التي تحتاج الى مجلس وزراء للتوقيع على هذا المرسوم، وللبحث عن حل أسرع بطريقة قانونية للتنفيذ".

صوت لبنان

تم التوقيع على مشروع تمويل أبحاث في مجال الزراعة مقدمة من الحكومة البلغارية بواسطة سفير بلغاريا في لبنان بويان بلف، وذلك بعد أن تقدم الدكتور يوسف نجيب ساسين بطلب من المؤسسة البلغارية لتمويل المشاريع وكان من بين الفائزين.

والهدف الأساسي من هذا المشروع دعم الأبحاث العلمية الزراعية لتطوير القطاع الزراعي وإدخال زراعات جديدة وخاصة زراعة الفطر. وأتى هذا المشروع، في الوقت المناسب، لما يتعرض له لبنان من ضائقة اقتصادية أدّت إلى توقف تمويل معظم الأبحاث الموجودة في لبنان.

radio orient

علامة التقى نائبًا بالبرلمان الفرنسي: لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين والعمل على عودتهم إلى بلدهم عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، مع النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرنسوا كزافييه بيلامي، الأوضاع العامة في لبنان، وكيفية ايجاد الحلول للمشكلات التي يمر بها. وشدد الجانبان على "دعم لبنان في مختلف المجالات وبخاصة في المجال الصحي"، وتناولا ملف النازحين السوريين. بدوره، أكّد علامة "ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة والعمل على عودتهم الى بلدهم"، في إشارة إلى النازحين السوريين.

اذاعة النور

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً مع المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، والمديرين الإقليميين في الوزارة، واطلع على آخر الاستعدادات والتحضيرات الضرورية لمراكز جرف الثلوج، وجهوزية الآليات بعد أن تمت صيانتها أخيراً. وأعطى حمية توجيهاته بضرورة البقاء على جهوزية تامة في المراكز المعتمدة كافة، مؤكداً "أهمية التواصل مع الأجهزة المعنية في وزارة المالية، لإنجاز كامل الملفات المعنية في هذا الخصوص".

صوت المدى

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الوزيرة السابقة زينة عكر حيث جرى عرض للاوضاع وآخر المستجدات السياسية، كما قدمت عكر لرئيس المجلس كتاباً عن العاصمة بيروت ما بين العام 1840 و1918 يحتوي على صور نادرة لبيروت القديمة، جمعها متحف نابو للحفاظ على الموروث التاريخي الذي يجسد ماضي بيروت التاريخي في تلك الحقبة .