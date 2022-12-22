فك الارتباط بأميركا - مايكل يونغ – 16/12/2022

قال أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السعودية خلال الأسبوع الماضي شكّلت لحظة حقيقة جديدة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فقد استقبل السعوديون شي بحفاوة لافتة، مقارنةً مع استقبالهم الفاتر لجو بايدن حين زار المملكة في تموز/يوليو الماضي. ويُعزى سبب ذلك جزئيًا إلى واقع أن الرئيس الأميركي لم يرد أن يحظى بمراسم استقبال كبيرة على خلفية اغتيال جمال خاشقجي. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تكن راضية مع الانطباع السائد على نطاق واسع في الشرق الأوسط بأنها في طور فك ارتباطها بالمنطقة. وفي قمة شهدت مشاركة بايدن وقادة عرب في شهر تموز/يوليو الماضي، سارع الرئيس الأميركي إلى طمأنة نظرائه بأن واشنطن "لن تنسحب من الشرق الأوسط ولن تترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران". يتمثّل موقفه هذا، الذي ردّده الكثير من المسؤولين الأميركيين وخبراء السياسة الخارجية، في أن المجهود الرامي إلى احتواء النفوذ الصيني لا يمكن أن يقتصر على مناطق مثل شرق آسيا، بل يجب أن يكون مجهودًا عالميًا.

وأضاف أنه على ضوء ما سبق، نتوقّع أن تواصل دول المنطقة شقّ مسارها الخاص بمعزل عن واشنطن. وقد استهلّت تركيا وقطر وعُمان ذلك منذ فترة، وسارت على خطاها كلٌّ من السعودية والإمارات ومصر، في حين أن لدى إسرائيل منذ فترة طويلة أجندتها الخاصة، بغض النظر عن تعاونها الوثيق مع الأميركيين. إذًا، لم يعد السؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكّ ارتباطها بالشرق الأوسط، بل بات واضحًا على نحو متزايد أن الشرق الأوسط هو الذي يفكّ ارتباطه بالولايات المتحدة.

قمة بغداد في عمّان: التبعات على الاستقرار الإقليمي - لويس دوجيت-جروس, غيث العمري, بلال وهاب – 19/12/2022

قالوا أنه في 7 كانون الأول ، أعلن الأردن أنه سيستضيف النسخة الثانية من "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، حيث جمعت القمة المقرر التي انعقدت في العشرين من هذا الشهر من قادة المنطقة بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثلين عن "الاتحاد الأوروبي" والأمم المتحدة والجامعة العربية و"مجلس التعاون الخليجي" و"منظمة التعاون الإسلامي". وفي حين يأتي هذا الاجتماع الرفيع المستوى بعد مرور أكثر من عام بقليل على انعقاد مؤتمر بغداد الأول، إلّا أن تغير مكان عقد المؤتمر والقيادة السياسية والسياق الإقليمي تكشف الكثير عن المصالح المتغيرة للجهة المنظّمة.

ولفتوا إلى أنه من الممكن أن يشكل الحدث الذي ترعاه فرنسا نقطة انطلاق مرحب بها لقيام تعاون أوسع بين الحكومة العراقية الجديدة والدول العربية المجاورة - ولا سيما الأردن - إلّا أن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها هناك ستؤتي ثمارها.