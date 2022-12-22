لبنان الحر

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه بثكنة المقر العام، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على رأس وفد، ضم كل من رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع وصاحب مؤسسة "غاردينيا غران دور" السّيّد نقولا أبو فيصل، في زيارةٍ اعربوا عن "تأييدهم وتقديرهم لجهود قوى الأمن الداخلي"، وأثنوا على الدور الذي تضطلع به، ولما يبذله عناصرها من جهودٍ للحفاظ على أمن المواطنين.

صوت لبنان

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، إعطاء "الهيئات الاقتصادية الأولوية لتعزيز التعاون الإقتصادي العربي المشترك"، مشددا على أن "هذا الأمر يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول العربية". ولفت إلى أنه "في الدول العربية، هناك الكثير من الفرص المتنوعة والواعدة وعلينا كإتحاد غرف عربية وكقطاع خاص عربي التعاون والتواصل في ما بيننا من أجل الإستثمار فيها وتطويرها، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى تنمية الإقتصادات والمجتمعات المحلية وخلق فرص عمل وتحسين الوضع الإجتماعي".

radio orient

عرض النائب عن زحلة في كتلة "الوفاء للمقاومة" رامي أبو حمدان، مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، موضوعات تتعلق بمستشفى زحلة الحكومي وسبل تحسين الخدمات للمرضى، اضافة إلى موضوع أدوية الأمراض السرطانية ومسار تأمينها. كما جرى النقاش حول مرضى غسيل الكلى، واتفقا على الإضاءة على اي مخالفة تتعلق بالأمر وجهوزية الأبيض لمحاسبة المخالفين. وأكد ابو حمدان أنه "سيكمل العمل في المنطقة للتعاون مع الجميع على مستوى القطاع الصحي بما يخدم الناس ويعيد الثقة بالمؤسسات، والإبقاء على التواصل المستمر مع الأبيض للتعاون في حل قضايا الناس".

اذاعة النور

استقبل ​وزير الزراعة​ في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​ ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ​UNDP​ في لبنان ميلاني هونستن على رأس وفد من مدير البرنامج، وتم البحث في سبل تعزيز العلاقة وتطويرها بين البرنامج والوزارة. وأشار الحاج حسن الى "التعاون المثمر والبناء بين الوزارة و UNDP"، معتبرا "أنهما شركاء نجاح في الكثير من مشاريع الوزارة التطويرية والإرشادية".

صوت المدى

عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ مع المدير العام لقوى الامن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ في ​السراي الحكومي​، الوضع الأمني في البلاد. وأكّد عثمان خلال اللقاء، "أن الوضع الأمني جيد وان ​الاجهزة الامنية​ تتخذ سلسلة اجراءات في اطار الامن الوقائي ومتابعة الحوادث الامنية التي تحصل". وشدد على"أن الاجراءات الأمنية ستتكثف خلال فترة الاعياد في كل المناطق وسيصار الى التشدد في مخالفات اطلاق النار"، متمنيا "أن يصار الى معالجة الخلل في الواقع الصحي والاستشفائي الذي تعاني منه قوى الأمن". في سياق منفصل، استقبل ميقاتي الوزير السابق خالد قباني ثم النائب السابق عمار حوري.