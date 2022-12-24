لبنان الحر

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وجرى اتصال ثلاثي مع وزير الطاقة وليد فياض، حيث أخبر سلامة فيّاض عن نيته في الموافقة على فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار يوم الثلاثاء المقبل بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية والمراسلات بين وزارة المال والمصرف المركزي".

صوت لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية "أن قوة أي حزب تكمن في صعوده البياني المتواصل، وهذا ما أثبتته "القوات" في الدورات الانتخابية المتتالية بدءاً من العام 2005 مروراً بالعام 2009 ومن ثم 2018 وصولاً إلى انتخابات 2022، باعتبار أن ما تحقّق على هذا المستوى ليس تفصيلا لأنه أعاد التمثيل إلى حيث يجب أن يكون مع مشروع الدولة الفعلية في لبنان.

radio orient

ذكر عضو "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​بلال عبدالله، أن "زيارة النائب وائل ابو فاعور لمعراب ليست الأولى والتواصل بين اللقاء الديموقراطي والجمهورية القوية مستمر وليس بجديد"، معتبراً "أننا نتفاهم ونتباين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الكثير من الملفات وموضوع رئاسة الجمهورية لا يفسد بالود قضية".

اذاعة النور

ذكر رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، "أننا ناقشنا مع وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عدة خطوات عملية للتوصل إلى حل نهائي حيث تم الاتفاق على فصل القمح عن بقية الردميات ونقلها لطمرها في الأماكن المخصصة لها بعد التواصل والتنسيق بين وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك بهدف وقف الضرر البيئي والصحي الناتج عن هذا الأمر".

صوت المدى

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، أن "نقابة مستخدمي وموظفي شركتي الخليوي تسرّعت بالاضراب"، معتبراً أن "الاضراب لم يكن له فائدة إذ عادوا إلى ما قلته منذ البداية بضرورة قيام شركتي الخليوي بدراسة مالية قبل أي زيادات".