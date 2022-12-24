أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء شركات قطاع الصناعات العسكرية، عن أمله في تنفيذ طلبات وزارة الدفاع بشكل كامل. وقال بوتين: "بالطبع أتوقع في عام 2023، كما في السنوات السابقة، وهذا العام، أن تكتمل طلبيات وزارة الدفاع، من حيث إنتاج وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالكامل". وفي أكتوبر، وقع بوتين مرسوما بشأن إنشاء مجلس تنسيقي تابع للحكومة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية والقوات الأخرى والتشكيلات والهيئات العسكرية.

قال الوزير الهنغاري في أعقاب لقائه نظيره الإيطالي غويدو كروسيتو في القاعدة العسكرية بمدينة بابا الهنغارية يوم أمس، إن "أحد أهم القرارات التي اتخذها حلف الناتو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، هو تشكيل 4 مجموعات قتالية إضافية لتعزيز الجناح الشرقي". وأشار إلى أن إحداها تم تشكيها في هنغاريا بقيادة هنغارية، وباتت في حالة الجاهزية العملياتية الكاملة منذ أواخر سبتمبر الماضي. وتعتبر القوة الإيطالية هي ثاني أكبر قوة ضمن هذه المجموعة المتعددة القوميات. وهي تضم أيضا عسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وكرواتيا والجبل الأسود.

أعلنت فرنسا يوم أمس، رسوّ حاملة طائراتها "شارل ديغول" في ميناء العقبة جنوبي الأردن، وذلك للمرة الأولى. جاء ذلك وفق منشور لسفارة باريس لدى عمان، عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك. وكتبت السفارة: "حاملة الطائرات شارل ديغول تقوم بعملية رسو للمرة الأولى في العقبة بالأردن".